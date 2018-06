Das Abitur in der Tasche

Zeugnis-Übergabe



Alle 56 Abiturienten des Frobenius-Gymnasiums Hammelburg , die sich in diesem Jahr der Abiturprüfung unterzogen, haben die Reifeprüfung bestanden.Sie erwarben somit die Berechtigung für ein Studium an einer Universität.Die erfolgreichen Abiturienten sind im Einzelnen:Ronja Augsburg, Johanna Bauer, Anna Eilingsfeld, Philipp Eilingsfeld, Tim Fleischer, Immanuel Giesewetter, Sophia Höll, Katharina Klubertanz, Phillip Krahwinkler, Sophia Lamprecht, Till Oschmann, Christian Rinecker, Sarah Romanczyk, Felix Siebenlist, Louisa Silberbach, Pia Tolle (alle Hammelburg), Eva Balles, Christian Herrlein, Annamarie Krysa, Jonas Zeier (Oberthulba), Jonathan Bauer, Martin Herold, Linus Mußmächer (Euerdorf), Felicitas Blum (Obererthal), Svenja Cotadamo, Niklas Gerlach, Sandra Hergenröder, Markus Herrlein (Untererthal), Hannah Eich, Lukas Full, Cecilia Rentzsch, Lisa Schaub (Fuchsstadt), Michelle Flormann, Judith Friedrich, Laura Seufert, Ronja Vierheilig, Niklas Warmuth, Leonhard Zink (Langendorf), Cleo Heinlein, Marie Kaiser (Thulba), Emily Karl, Christopher Schmähling (Gauaschach), Jan-Malte Korff (Trimberg), Helena Manger (Schwärzelbach), Fabian Meindl (Ramsthal), Nathalie Nätscher, Nico Oswald, Sandra Weipert (Elfershausen), Elisa Postl, Leo Vierheilig (Diebach), Annika Schmitt (Obereschenbach), Lara Schneider, Felix Wald (Hetzlos), Josephine Schwarzkopf, Lena Wallström (Aura), Carla Streit (Westheim).Die Verabschiedung der Abiturienten mit der Übergabe der Reifezeugnisse findet am Freitag, 29. Juni, um 15.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Oberthulba statt.Zuvor feiern Schüler, Eltern und Gäste um 14 Uhr in der Evangelischen Kirche St. Michael gemeinsam einen Abschlussgottesdienst.