Das Abitur bestanden

57 Abiturientinnen und Abiturienten des Frobenius-Gymnasiums Hammelburg, die sich der Abiturprüfung unterzogen, haben in diesem Jahr die Reifeprüfung bestanden. Sie erwarben somit die Berechtigung für ein Studium an einer Universität.

Das sind im Einzelnen: David Baden, Jana Eckert, Sarah Eppler, Nicolas Feiler, Ramon Genzler, Viviane Heilmann, Davin-Samuel Heß, Luca Jansen, Ignat Kerbel, Leonie Lieb, Jaqueline Mahlmeister, Luisa Schäfer, Julia Schönau, Ben Schreiber, Jerome Schwappach, Fabian Struensee, Janka Vierheilig, (alle Hammelburg), David Assmann, Anton Gnerlich (Diebach), Jannik Baldauf (Ramsthal), Elena Bernhart (Obererthal), Johannes Brimer (Euerdorf), Frederic Emmert (Wartmannsroth), Laura Finke, Anne Knüttel, Selina Reis, Friederika Stolper, Isabel Stöth (Fuchsstadt), Pascal Flormann (Langendorf), Philipp Huf, Klara Mützel (Machtilshausen), Moritz Hüfner, Lara Kisters, Franziska Kuchenbrod (Untererthal), Rosalie Kohlhepp, Maria Manger (Schwärzelbach), Laura Kramer, Niklas Weigand (Thulba), Lorenz Krätzig (Neubessingen), Niklas Reichenbach, Peter-Richard Wagner, Annika Wehner (Elfershausen), Jonas Reitberger (Aura), Annika Schmitt, Elias Schmitt, Axel Zitterbart (Wasserlosen), Eric Schneider (Hetzlos), Christian Schreihanz (Waizenbach), Frederic Sieg (Reith), Michelle Spahn, Aaron Ziegler (Gauaschach), Marie Volpert (Völkersleier).

Verabschiedung

Die Verabschiedung der Abiturienten mit der Übergabe der Reifezeugnisse findet am Freitag, 28. Juni, um 14.30 Uhr in der Aula des Frobenius-Gymnasiums statt. Zuvor feiern Schüler, Eltern und Gäste um 12.30 Uhr in der Evangelischen Kirche St. Michael gemeinsam einen Abschlussgottesdienst. red