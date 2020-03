Das 4,2-Millionen-Euro-Projekt soll auch der Nachwelt dienen

Aus der Vision eines zentralen Depots für das Gerätemuseum "Alte Schäferei" in Ahorn wird bald Realität. Sprach der Vorsitzende des "Fördervereins Gerätemuseum des Coburger Landes e.V.", Martin Finzel, im Dezember 2018 noch von "dicken Brettern, die gebohrt werden müssen", informierte er in der jüngsten Mitgliederversammlung, dass mit einem Baubeginn im Herbst dieses Jahres zu rechnen sei. Finzel unterstrich nochmals die unbedingte Notwendigkeit eines solchen professionellen Lagers, das nicht nur eine optimale logistische Arbeit des Museums ermögliche, sondern auch dafür sorge, dass die Exponate vor Umwelteinflüssen und Schädlingen geschützt werden und damit der Nachwelt erhalten bleiben.

Dass das Projekt mit einem Investitionsvolumen von geschätzten 4,2 Millionen Euro überhaupt geschultert werden konnte, ist den Fördermittelgebern wie dem Kultusministerium, dem Kulturfonds der Regierung von Oberfranken, der Oberfrankenstiftung und der Landesstelle für nichtstaatliche Museen zu verdanken. Finzel sprach in diesem Zusammenhang von einer "Förderarchitektur", die für eine Quote von 90 Prozent der förderfähigen Kosten steht. Der Rest muss nach seinen Worten durch Eigenmittel aufgebracht werden. Der Vorsitzende hierzu: "Auf das Konto der Bürgerstiftung Ahorn und des Fördervereins gehen zusätzlich hohe Spenden zur Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils ein."

Das Gelände, auf dem das Depot entstehen soll, wurde dem Förderverein auf erbbaurechtlicher Basis überlassen. Zur Umsetzung des Bauvorhabens ist es notwendig, dass die Gemeinde Ahorn in den Erbbauvertrag eintritt. Die rechtlichen Voraussetzungen wurden mit einem einstimmigen Beschluss der Mitgliederversammlung geschaffen.

Sicher zeigte sich Finzel, dass die Bedeutung des Museums zunehmen werde. Er sprach in diesem Zusammenhang von einer "Renaissance", die die Museen gerade in der heutigen Zeit erlebten. Die "Alte Schäferei" steht nach seinen Worten dafür, aus der Geschichte einen Blick in die Zukunft zu werfen. Durch das neue Depot sei sichergestellt, dass dies auch so bleiben werde. Deutlich machte er aber auch, dass das Gerätemuseum nicht existieren könne, wenn es die ehrenamtlichen Helfer nicht gäbe, die hier eine wichtige Arbeit leisteten. Ohne die Leistung anderer schmälern zu wollen, hob er das hohe Engagement der Arbeitsgruppe hervor, die sich mit der Auflösung von Außenlagern und der Dokumentation von Exponaten beschäftigt. Ein wichtiger Bestandteil der musealen Arbeit sei demnach auch die Deakzession, sich also von nicht benötigten oder auch unbrauchbaren Exponaten zu trennen.

Mit Blick in die Zukunft meinte Martin Finzel, dass die Schafhaltung ein zentrales Thema im Gerätemuseum sein werde. Als eine Herausforderung bezeichnete er die zeitliche Abdeckung des Kassendienstes. Hier sei man auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfern, die zwei bis drei Mal pro Jahr für ein paar Stunden den Dienst an der Kasse übernehmen. "Keinesfalls soll dies zu einer Belastung derer führen, die sich hier zur Verfügung stellten", betonte Finzel.

Einen Überblick über die Arbeit im Gerätemuseum gab dessen Leiterin Chris Loos. Das neu zu schaffende zentrale Depot sei enorm wichtig für die weitere Existenz der "Alten Schäferei", betonte auch sie. Die Deakzession habe ihren planmäßigen Verlauf genommen. Die Fülle der Objekte, über die das Gerätemuseum verfügt, sei so umfangreich, dass es ihr im Moment nicht möglich sei, diese in Zahlen zu fassen.

Die durchgeführten Feste bezeichnete sie nicht nur aufgrund des Besucherinteresses als großen Erfolg. Alle hätten dabei wie eine große Familie zusammengeholfen. Auf eine sehr große Resonanz bei Schulen und Jugendgruppen treffe die angebotene Museumspädagogik, berichtete Loos.