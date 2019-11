Das 4:0 macht Mut

Unter anderen Voraussetzungen als in der Vorrunde steht der Nachbarrivalenkampf zwischen dem FC Coburg (17./17 Punkte) und dem FC Lichtenfels (8./30 Punkte). Am 27. Juli siegten die Vestekicker im Karl-Fleschutz-Stadion mit 3:2 und rangierten danach mit sieben Zählern auf Rang 5.

Die Korbstädter befanden sich mit vier Niederlagen im Besitz der "Roten Laterne". Doch seitdem hat sich die beiderseitige Ausgangslage grundlegend verändert.

Landesliga Nordwest

FC Coburg - FC Lichtenfels

Coburg kassierte eine Niederlage nach der anderen und rutschte bis ans Tabellenende ab. Erst die jüngsten zwei Partien mit einem 2:0-Sieg gegen den Fünften FT Schweinfurt und einen 1:1-Unentschieden beim Dritten FC Geesdorf sorgten für einen Hoffnungsschimmer, was den anvisierten Klassenerhalt betrifft. Noch rangiert die Truppe von Übergangstrainer Frederic Martin auf einem direkten Abstiegsrang. Ein Dreierpack gegen die Korbstädter würde dem Selbstbewusstsein guttun.

Die Lichtenfelser legten nach dem besagten 4. Spieltag einen Höhenflug mit 30 Punkten aus 16 Begegnungen hin, der Respekt verdient. Aktuell befinden sie sich nur sechs Zähler hinter Rang zwei, der in die Aufstiegsrelegation mündet. An Brisanz sollte es dem heutigen Duell auf Kunstrasen an der Wiesenstraße nicht fehlen.

Die Gäste, die im Vorfeld extra Trainingseinheiten auf dem Staffelsteiner Kunstrasen absolvierten, haben gleich zwei Scharten auszuwetzen, denn bereits am letzten Spieltag der Saison 2018/19 kamen sie beim FCC mit 0:4 unter die Räder. An Motivation wird es ihnen nicht fehlen.

Gute Ansätze bescheinigte Coburgs Trainer seinen Jungs beim Remis vor Wochenfrist in Geesdorf, bei dem sie nach einem frühen Rückstand nicht in Tristesse verfielen, sondern postwendend zur Attacke bliesen. "Wir wollen den Kontakt zum rettenden Ufer herstellen, bekommen es aber gegen Lichtenfels mit einem Gegner zu tun, der von seiner Mentalität und seinem Teamgeist zur Crème de la Crème der Liga gehört. Wir müssen nicht nur fußballerisch, sondern auch kämpferisch bis an unsere Grenzen gehen", so der Übungsleiter der Vestekicker.

Bis auf Rene Knie (Bänderriss am Knöchel) und den Langzeitverletzten Dennis Kolb kann er aus dem Vollen schöpfen.

Das Lichtenfelser Trainerduo Christian Goller und Oliver Müller verlangt von seinem Team eine ebenso konsequente Gangart wie beim jüngsten 3:1-Heimerfolg gegen den SV Memmelsdorf. "Wir haben gegen einen starken Widersacher, der Rang zwei im Visier hat, in puncto Einstellung, Biss und Aggressivität alles aus uns herausgeholt und verdient gewonnen", resümiert der frühere Frohnlacher Torhüter.

Als Matchwinner erwies sich nach drei Spielen Sperre Goalgetter Lukasz Jankowiak mit zwei Buden und einem Assist. Nach zweimaligem Scheitern im direkten Vergleich mit Coburg sind die Gäste heiß auf das heutige Duell. Außer den Rekonvaleszenten Fischer, Ljevsic und Mex fehlt Urlauber Jörg Schaller. Auf der Kippe steht der Einsatz von Andreas Mahr (Grippe) und Martin Hellmuth (Achillessehnenbeschwerden). hh FC Coburg: Churilov/ETW Krempel - Kimmel, G. Sener, L. Teuchert, Heinze, Dilauro, König, Carl, S. Sener, Sam, Schad, Weinreich, Y. Teuchert, McCullough, Baur, Alles, J. Schmidt. - Es fehlen: Knie (verletzt), A. Guhling, A. Schmidt, (beide Studium), Kolb (langzeitverletzt). - Trainer: Frederic Martin. SV Memmelsdorf - VfL Frohnlach

Die Vorzeichen beim SV Memmelsdorf scheinen ganz klar auf Sieg zu stehen: Die Gäste um Spielertrainer Bastian Renk stehen auf Platz 15 und haben zehn Punkte weniger auf dem Konto als die Elf von Trainer Gerd Schimmer. Dennoch ist die Partie wohl nicht so einfach.

Die Frohnlacher ergatterten einen Punkt beim 2:2 gegen Friesen und setzten damit ihren positiven Trend (drei Siege aus zuletzt fünf Partien) fort. Gut tut den "Blau-Weißen" vor allem die Rückkehr von Dominik Schmitt, der nach seinem Vietnam-Abenteuer langsam Fuß in der Liga fasst. Ebenfalls auf der Rechnung sollte Memmelsdorf Kevin Hartmann haben, der mit neun Treffern Top-Torschütze des VfL ist. Allerdings ist die Defensive der Frohnlacher mit 57 Gegentoren sehr anfällig. ct VfL Frohnlach: Hempfling/ETW Pfister - Simitci, Rebhan T., Lauerbach, Özdemir E., Schneider, Özdemir T., Hartmann, Schmitt, Civelek A., Riedel, Pflaum, Scheler, Rebhan Willy, Körner, Kleylein, Renk, Oppel.