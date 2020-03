Das 17. Internationale Festival ging wegen Corona vorzeitig zu Ende

Auch das 17. Internationale Klezmer-Festival Fürth ging aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig zu Ende. Eigentlich hätte es bis zum 15. März dauern sollen.

Das Festival, das am 6. März mit einem schwungvollen Tusch der Lokalmatadoren "Klezmaniaxx" vom Balkon des Fürther Rathauses eröffnet wurde, hatte bis zum Mittwoch darauf rund 1700 Besucher mit Konzerten, Klezmer-Brunch, Workshops, Filmen und Führungen angelockt.

Schon vor Beginn des Festivals musste das Boarisch-Jiddische "Danzl Hoyz" abgesagt werden, wegen der hohen Interaktion der teilnehmenden Besucher. Die eingeladenen israelischen Bands "Yamma", "Jewish Monkeys" und auch die Sängerin Victoria Hanna, die auf dem diesjährigen Plakattitel zu sehen war, sagten ihre Auftritte vorzeitig ab, da sie nach einem Beschluss der israelischen Behörden bei ihrer Wiedereinreise nach Israel in Quarantäne gemusst hätten.

Hals über Kopf verließen auch die amerikanischen Musiker um den virtuosen Klarinettisten Michael Winograd am Donnerstag das Festival, um noch schnell in die USA einreisen zu können. Sie waren als Hintergrundband für den kanadischen Singer-Songwriter Geoff Berner gebucht. Dieser hätte notfalls auch alleine gespielt.

Angereist ist dagegen "Socalled" aus Kanada. Zwar ohne weißen Bühnenanzug und ohne rote Hosenträger - sein Koffer ist auf dem Flug verloren gegangen - aber das hätte dem Konzert mit der "Thilo-Wolf-Big-Band" am Freitagabend keinen Abbruch getan.

Wie gemeinsames Musizieren verbinden kann, offenbarte das Festival in diesem Jahr besonders eindrucksvoll. Gleich am Eröffnungsabend fragte die Band "Midwood" von der Bühne herunter, ob weitere Klezmer-Musiker im Saal wären. Die Band um Michael Winograd, die vorher gespielt hatte, ließ sich nicht lange bitten und so spielten sie gemeinsam eine spontane Abschluss-Session.

Auch am Samstagabend trafen sich Musiker verschiedener Festivalbands zu einer gemeinsamen Jam-Session im Kulturforum. Teilnehmer der Klezmer-Workshops sowie ein paar spontane Gäste tanzten dazu jiddische Tänze.

Es gab zudem erstmals politische Töne. Festivalleiterin Gerti Köhn plädierte in ihrer Eröffnungsrede für mehr Zivilcourage, die norddeutsche Band "Yxalag" thematisierte in ihrem Kinderstück "Milos und die verzauberte Klarinette" die Selbstverständlichkeit von Migration und Wandel und stimmte mit dem Publikum den Kanon "Shalom" für den Frieden an. Auch die Grande Dame des jiddischen Liedes, Shura Lipovsky, erstmals beim Festival in Fürth dabei, demonstrierte ihr politisches und soziales Engagement.

Vom klassischen Klezmer über frische, freche Interpretationen, jiddische Lieder und Klezmer-Jazz (Letzteres glänzend vertreten durch "Michael Heitzler's Klezmer-Band") war alles dabei.

Klare Botschaft

Leider musste coronabedingt auch die Veranstaltung mit dem jüdischen Rapper Ben Salomo über Antisemitismus im Rap entfallen, die dem Festivalmotto "Alles töfte!?" einen Diskussionsraum gegeben hätte.

Dennoch vermittelte das Festival eine klare Botschaft: sich offen über Grenzen hinweg zu begegnen, miteinander zu singen, zu tanzen, zu feiern und sich für ein friedliches Miteinander einzusetzen. Das ist trotz vorzeitigem Ende gelungen. red