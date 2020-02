Das 120. und das 121. Gründungsfest

In der Generalversammlung der Soldatenkameradschaft Hetzles standen der Rückblick auf das 120. Jubiläum und die Neuwahlen des Vorstands im Mittelpunkt.

Im gut besuchten Sportheim gab Vorsitzender Michael Schmitt einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr. Ebenso freute man sich über sechs Neumitglieder, was nach dem Wegfall der Wehrpflicht keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Nach dem Kassenbericht durch Thomas Kraus und dem Protokollbericht durch Georg Trautner standen die Neuwahlen an.

Als Vorsitzender wurde Michael Schmitt ebenso wie der Zweite Vorsitzende Martin Schmidtlein bestätigt. Als Kassier wurde Thomas Kraus und als Schriftführer Georg Trautner wiedergewählt. Als Beisitzer fungieren Peter Walz, Markus Marsing, Erich Schütz und Michael Frosch.

Ganz besonders freute man sich über die neu gewählte Fahnenabordnung. Diese besteht aus Peter Walz, Michael Frosch, Thomas Lodes, Sven Seeger und Christoph Schmidtlein.

Nach den Neuwahlen gab der einzige zurzeit aktive Bundeswehrsoldat des Vereins, Michael Marsing, einen kurzen Einblick in seinen Dienst bei der Truppe. Nachdem der Vorsitzende Michael Schmitt die Versammlung mit dem Soldatenspruch "In Treue fest" beendet hatte, wurden Bilder vom 120. Gründungsfest auf Großbildleinwand gezeigt. Als weiterer Höhepunkt im Januar wurde das 121. Stiftungsfest gebührend gefeiert. Nach der Kirchenparade mit Gottesdienst, zelebriert durch Pfarrer Vincent, und der anschließenden Totenehrung am Ehrenmal fand im Vereinslokal "Mendelwirt" der traditionelle Frühschoppen mit der Weißenoher Blaskapelle statt.

Vorsitzender Michael Schmitt begrüßte alle zahlreich erschienenen Mitglieder, ganz besonders Bürgermeister Franz Schmidtlein (BHH), den Kreisvorsitzenden Roland Schäfer sowie den Dritten Kreisvorsitzenden Norbert Wiemann, Kreiskassier Richard Stark, Kreisschießwart Robert Krauthöfer, Ehrenvorsitzenden und Ehrenkreisvorsitzenden Wolfgang Schmitt sowie eine Abordnung des Patenvereins der SK Poxdorf mit ihrem Vorsitzenden Paul Steins.

Eine besondere Überraschung gelang der SK Gräfenberg, die mit einigen Mitgliedern kurzentschlossen das Stiftungsfest besuchte und gemeinsam mit den Hetzlesern einen schönen Tag verbrachte. red