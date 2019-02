Dartturnier und Kinderfasching

Der Startschuss für den Hassemicher Fasching ertönt am Samstag, 2. März, um 18 Uhr im Sportheim. Beim ersten Faschings-Dartturnier sind Verkleidung und gute Laune erwünscht. Am Rosenmontag, 4. März, ist ab 14.33 Uhr Kinderfasching in Hassenbach. Mit dabei sind auch die Kindertanzgarden "Kleine Giganten" und "Mini-Diamanten". Daneben gibt es ein buntes Spieleprogramm für die Kinder. sek