Darmentzündung ist nicht psychisch

Rolf Seipel ist nach einigen Jahren wieder zurück an der Frankenwaldklinik. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa und auch Lebererkrankungen.

Gibt es besonders betroffene Gruppen?

Rolf Seipel:

Die meisten Erkrankungen sind im jüngeren Lebensalter, so zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr zu beobachten, allerdings können diese auch deutlich später auftreten. Bereits bei einem Viertel der Patienten beginnt die Krankheit in der Kindheit oder im Jugendalter. Weltweit sieht man, dass Menschen mit sogenanntem industrialisierten Lebensstil, wozu vor allem auch Ernährungsgewohnheiten zählen, aber auch Rauchen bei Morbus Crohn, eher erkranken. Wenn das Immunsystem bereits im Kindesalter mit Erregern in Verbindung kommt, wie zum Beispiel bei Spielen im Sand und Garten und bei Haustierhaltung, ist dies eher ein Schutz als übertriebene Hygiene. Auch familiäre Häufung gibt es, wobei nicht jeder daran erkrankt, wenn zum Beispiel bei Geschwistern eine chronisch entzündliche Darmerkrankung auftritt. Es gibt also nie nur eine Ursache, es spielen viele Faktoren eine Rolle, für die der Einzelne überwiegend gar nichts kann.

Wie sieht das typische Krankheitsbild aus?

Leider kann man gar nicht genau sagen, wie das Krankheitsbild sich ausdrückt, da es bei den Beschwerden sehr darauf ankommt, welcher Teil des Magen-Darm-Traktes betroffen ist. Entzündungen im Enddarm führen häufiger zu Blutungen, während Entzündungen im vorgeschalteten Dickdarm und Ende des Dünndarms mehr zu Bauchschmerzen und Durchfällen führen. Wenn sich Engstellen bilden, kann dies auch zu Verstopfung und krampfartigen Bauchschmerzen führen.

Heißt das, die Diagnose ist oft nicht einfach zu stellen?

In der Tat werden viele Patienten gerade in der Frühphase als psychisch labil abgestempelt, was ein absoluter Fehler ist. Die Darmentzündung wird nicht psychisch ausgelöst! Allerdings kann sich auch jeder vorstellen, dass dauernde Bauchkrämpfe und Durchfallerkrankung das Leben sehr einschränken und einen selbst auch äußerst angespannt machen. Zu guter Letzt ist häufig nicht nur der Magen-Darm-Trakt betroffen, sondern auch andere Teile des Körpers, vor allem das Gelenkssystem, zum Teil die Leber oder auch die Augen. Hier sind wir Ärzte gefordert, über den Tellerrand zu schauen um das Problem ganzheitlich zu sehen. Aus meiner ambulanten Erfahrung heraus funktioniert dies in der Gegend aber hervorragend.

Was sollte man tun, wenn man Beschwerden hat?

Natürlich soll der Patient erst mal mit seinem Hausarzt über die Probleme sprechen. Manchmal gibt es auch einfache Erklärungen für die Beschwerden. Zum Beispiel liegt auch häufiger eine Nahrungsmittelunverträglichkeit (Milchzucker, Fruchtzucker oder Sorbit) vor. Dies lässt sich mit einfachen Tests nachweisen. Die hausärztlichen Kollegen haben ein sehr gutes Gespür dafür, wenn es nötig ist, dies weiter zu diagnostizieren. Dann wird der Patient üblicherweise zu einem Magendarmspezialisten (Gastroenterologen) oder einem Internisten mit entsprechendem Schwerpunkt überwiesen.

Wenn die Diagnose feststeht, wie gehen Sie dann vor?

Das Wichtigste ist, sich zusammen - Patient und Arzt - darüber klar zu werden, was wir überhaupt behandeln wollen. Es geht nicht um Behandlung des Darms, sondern des Menschen! Das heißt wir müssen uns darüber unterhalten, welche Beschwerden ihn besonders bedrücken und einschränken. Auch Lebensumstände wie Arbeitsplatz und Kinderwunsch spielen natürlich eine große Rolle. Zum zweiten müssen wir vieles daransetzen, langfristige Probleme wie Vernarbungen und Engstellen zu verhindern. Es ist nicht die Aufgabe allein des Arztes, die Behandlung vorzuschreiben, sondern es ist ein partnerschaftliches Begleiten durch verschiedene Phasen.

Was kann man selbst tun, um vorzubeugen?

Es gibt bedauerlicherweise keine gute Möglichkeit, die Symptome zu verhindern! Wie bei allen Erkrankungen kann der Körper natürlich am besten damit umgehen, wenn wir ein ausgeglichenes, glückliches Leben führen.

Und die Ernährung?

Neben innerlicher Ruhe ist eine möglichst vollwertige Ernährung deutlich besser als viele Fertigprodukte. Vermutlich fördern einige Konservierungsstoffe auch eher die Morbus Crohn. Es ist allerdings zu betonen, dass es keine Diät gibt, die einen Schub der Erkrankung auslöst! Man kann essen, was man gut verträgt und das ist ja auch wichtig, weil Essen auch Spaß machen soll! Prinzipiell sind Morbus Crohn und Colitis ulcerosa Erkrankungen, bei denen das Immunsystem im Magen und Darmtrakt überschießend reagiert. Dies lässt sich durch Ernährung nicht verhindern. Ein ganz wichtiger Faktor bei Morbus Crohn ist allerdings das strikte Meiden von Zigarettenrauchen! Damit kann ein großer Teil der Schübe verhindert werden, ähnlich gut wie mit der Gabe von Cortison

Wie dringend sind Untersuchung und Behandlung von CED einzustufen?

Das ist eine ungemein wichtige Frage! Corona ist eine Erkrankung, die im Moment unser ganzes Leben und die Medien beherrscht. Meine Sorge ist allerdings, dass viele andere Erkrankungen damit vernachlässigt und unterversorgt werden. Auch besteht häufig die Sorge, dass bei Behandlung mit Medikamenten, die das Immunsystem schwächen, eine Corona-Erkrankung häufiger und stärker auftritt. Wir haben hier sowohl in den deutschen als auch in den europäischen Kompetenzzentren und Fachgesellschaften einen großen Informationsaustausch und auch Registerdaten. Hier herrscht eine große Übereinstimmung, dass die meisten Medikamente das Risiko für eine Corona-Infektion nicht erhöhen, allerdings das Weglassen der Medikamente zu einem starken Schub führt, was das Immunsystem dann natürlich wieder anfällig für eine Corona-Infektion macht. Wenn statt der spezifischen Medikamente Cortison in hoher Dosis gegeben werden muss, ist dies für das Immunsystem deutlich schädlicher. Insofern halte ich es für absolut notwendig, diese Erkrankungen nicht zu vernachlässigen und vor allem die Besorgnisse der Patienten ernst zu nehmen. Deshalb findet diese Behandlung weiter wie gewohnt statt und auch die Untersuchungen und Kontakte erfolgen entsprechend. Auch wir im MVZ führen regelmäßig Infusionstherapien mit den entsprechenden Medikamenten durch, dabei besprechen wir natürlich auch immer das allgemeine Befinden und auch Fragen und Sorgen.

Die Behandlung erfolgt über Monate und Jahre partnerschaftlich im Team - Patient, Arzt, das Team der Praxis und Klinik. Nur dies alles führt dazu, die Lebensqualität zu verbessern und Komplikationen zu vermeiden.