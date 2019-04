Michael Memmel Die Metzgerei Kalb kennt man in Bamberg, ein 1929 gegründeter Traditionsbetrieb. Und den Metzgermeister kennt man auch, nicht zuletzt als Stadtrat. Aber: "Den Laden schmeißt jetzt meine Frau und ich geh zum Skifahren", lacht Michael Kalb. In der Tat hat sich der 52-Jährige bereits zur Ruhe gesetzt und frönt seinen Hobbies Skifahren, Radfahren und seinem Garten, in dem er gerne werkelt - wer so in einer Pressemitteilung vorgestellt wird, darf mit Fug und Recht als Glückspilz gelten.

"Bodenständig und bescheiden" nennt sich der "sympathische Franke" in dem Text selbst. Er sei schon zufrieden, wenn er mit seiner Familie unterwegs sein kann - vorzugsweise mit seinem VW-Bus im Salzburger Land, am Tegernsee, am Schliersee und im Bayerischen Wald. Jetzt hofft der Metzgermeister auf 100 Gramm Extra-Glück, wenn er am 26. April nach einer Million Euro greift. Der Zufallsgenerator hat Michael Kalb nämlich unter allen SKL-Losbesitzern als einen von 20 Kandidaten für das SKL-Millionen-Event in Leipzig ausgewählt.

Was würde er mit dem Gewinn machen? So recht wisse er das gar nicht, aber wahrscheinlich "das Haus renovieren und vielleicht eine Kreuzfahrt mit der Familie machen". Allerdings: "Nur meiner Frau zuliebe." Na dann, toi toi toi! Bamberg drückt Metzger Kalb die Daumen, dass er genügend Schwein hat in Sachsen, um den Hauptgewinn abzuräumen. Vielleicht springt ja am Ende im Rausch des Glücks eine Runde Leberkäs-Semmeln raus - für ganz Bamberg.