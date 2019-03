Danso stellt FC Augsfeld ein Bein

Der FC Augsfeld verspielte zu Hause wichtige Punkte im Aufstiegsrennen der A-Klasse Schweinfurt 5. Nach der überraschenden Niederlage des SC Stettfeld am Samstag beim TSV Wonfurt hätte sich der FCA mit einem Sieg an die Spitze schieben können. Zudem watschte der SC Koppenwind den FC Ziegelanger ab. In der Coburger A-Klasse 3 trennten sich der FC Frickendorf und der SVM Untermerzbach unentschieden, die Frickendorfer bleiben weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. In der Bamberger A-Klasse trennten sich der VfL Mürsbach und der TSC Bamberg ebenfalls unentschieden.

A-Klasse Schweinfurt 5

SC Koppenwind - FC Ziegelanger 9:1

Tore für Koppenwind: 1:0, 5:1 Maier (9., 65.), 2:0, 4:0, 9:1 M. Müller (17., 43., 88.), 3:0 Yasar (36.), 6:1 N. Müller (70.), 7:1 Saueressig (79.), 8:1 Hetzel (86.), Tor für Ziegelanger: 4:1 Maier (64.), Gelb-rote Karte: Duscher (44., Z.) FC Augsfeld - FC Knetzgau 1:1 Tor für Augsfeld: 1.0 Tunc (79.), Tor Knetzgau: 1:1 Danso (83.) TSV Wonfurt - SC Stettfeld 4:1 Tore für Wonfurt: 1:1, 3:1, 4:1 Stapf (21., 83., 90.), 2:1 Keller (56.), Tor für Stettfeld: 0:1 Spath (5.), Gelb-rote Karten: Spath (45., S.), Frank (77., S.)

A-Klasse Schweinfurt 6

HSV Birnfeld/Oberlauringen - SG Pfaffendorf/G. 0:4

Tore: 0:1 Matthes (15.), 0:2 Schüll (24.), 0:3 Reuß (64.), 0:4 Reuß (87.) SV Friesenhausen - SG Untertheres 3:2

Tore für Friesenhausen: 1:0 Martin (28.), 2:0 Schlund (55.), 3:1 Schad (75. Eigentor), Tore für Untertheres: 2:1 Zink (60. Elfmeter), 3:2 Tsevrenidis (83.) SG Ermershausen - SG Abersfeld 3:0

Tore: 1:0 Philipp Oeser (2.), 2:0, 3:0 Sebastian Bauer (19., 58.)

B-Klasse Schweinfurt 5

SG Oberhohenried - SC Lußberg II 3:1

Tore für Oberhohenried: 1:1 Göbel (30.), 2:1 Araya (53.), 3:1 Weininger (70.) Tor für Lußberg: 0:1 Semm (13.)

A-Klasse Coburg 3

FC Frickendorf - SVM Untermerzbach 2:2

Tore für Frickendorf: Marco Landgraf, Andreas Schönmann, Tore für Untermerzbach: Patrick Kalb, Jens Grell