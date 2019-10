Gügel 30.09.2019

Dankgottesdienst für ein gelungenes Arbeitsjahr

Am Donnerstag, 3. Oktober, feiern die KAB Gemeinschaften Giech und Scheßlitz um 10.30 Uhr in der Gügelkirche ihren Dankgottesdienst für ein gelungenes Arbeitsjahr. Um 14 Uhr ist an diesem Tag noch ein...