Dankesurkunde für den langjährigen Wallfahrer Otto Kraus

Zum 157. Mal pilgerten die Leutenbacher Fußwallfahrer an Pfingsten nach Marienweiher. Nach dem Bittgebet um guten Schutz verließen am frühen Freitagmorgen die Pilger ihre Heimatpfarrkirche St. Jakobus. Betend und singend zog so die Pilgerschar in Richtung Frankenwald. Unterwegs und insbesondere am Marienheiligtum trugen sie Maria ihre Anliegen vor.

Am Gnadenort eingetroffen feierte man das Wallfahrtsamt, betete gemeinsam die Stationen des Kreuzweges sowie die eigene Muttergottesandacht. Besonders das Singen des traditionellen Abendgrußes fand bei den anderen Pilgern große Bewunderung.

Im Anschluss an den Festgottesdienst zeichnete der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick, der die Messe zelebriert hatte, zwei Leutenbacher Wallfahrer für ihr Engagement aus: Johannes Braun überreichte er für 25 Jahre, Otto Kraus sogar für 40 Jahre Wallfahrt nach Marienweiher eine Dankesurkunde. Nicht nur die Wallfahrtsleitung, sondern auch alle Wallfahrer bedankten sich bei Otto Kraus. Er fährt seit 25 Jahren das Begleitfahrzeug nach Marienweiher und sorgt somit unterwegs für Getränkeversorgung und auch für den Gepäcktransport.

Dankgottesdienst

Am Ortseingang von Leutenbach holten Pfarrer Alfred Beißer und viele Angehörige die Wallfahrer ab, um singend in die Pfarrkirche einzuziehen. Zum Abschluss findet am Samstag, 29. Juni, um 18.30 Uhr in Leutenbach ein Dankgottesdienst für die Wallfahrer statt. red