Dankeschön im Scheckkartenformat

Im Hofbräuhaus in München wurde unlängst die 150 000. bayerische Ehrenamtskarte ausgehändigt. Am Festakt nahm auch eine 18-köpfige Delegation aus dem Landkreis Kulmbach teil.

Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer empfing rund 600 Ehrenamtliche aus ganz Bayern im großen Saal des Hof-bräuhauses. Höhepunkt der Veranstaltung war die Aushändigung der 150 000. Ehrenamtskarte an Uschi Baiter aus Schwabmünchen. Sie engagiert sich seit vielen Jahren als Hospiz- und Trauerbegleiterin.

Staatsministerin Schreyer freute sich, persönlich "Danke" sagen zu können: "Allen, die sich in ihrer Freizeit mit Herzblut und viel Empathie für andere einsetzen, danke ich für ihr Engagement. Sie haben das Herz auf dem rechten Fleck und verdienen unseren Respekt und unsere Hochachtung."

Die bayerische Ehrenamtskarte wurde 2011 eingeführt. Sehr schnell entwickelte sie sich zum Erfolgsmodell. Sie ist auf Antrag beim jeweiligen Wohnortlandkreis erhältlich. Voraussetzung ist ehrenamtliches Engagement im Umfang von fünf Stunden wöchentlich oder 250 Stunden jährlich - und dies seit mindestens zwei Jahren.

Enorme Bandbreite

Der Landkreis Kulmbach hatte für die Münchenfahrt eigens einen Bus organisiert. Schnell waren die Plätze belegt, und so machte sich eine bunt gemischte Ehrenamtsdelegation auf den Weg in die Landeshauptstadt.

Beeindruckend war die enorme Bandbreite des Ehrenamtes aus ganz Bayern, die sich an diesem Tag im großen Saal im Hofbräuhaus zusammenfand. Nach dem Festakt war für die Teilnehmer aus Kulmbach noch Zeit für einen ausgiebigen Stadtbummel, ehe wieder die Heimreise angetreten wurde.

3000 Karten im Kreis

Im Landkreis Kulmbach sind aktuell rund 3000 Ehrenamtskarten im Umlauf. Die Karte ist ein sichtbares Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für herausragenden Einsatz für das Gemeinwohl. In einem stetig wachsenden Netz von Akzeptanzstellen sind auch Einkaufsvergünstigungen damit verbunden. So ist das kleine "Danke-schön im Scheckkartenformat" mittlerweile an vielen Stellen einsetzbar, sowohl vor Ort, als auch unterwegs, denn es ist mittlerweile schon fast flächendeckend im ganzen Freistaat eingeführt. red