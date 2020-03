Danke, Mario!

Als Mario Basler für Werder Bremen sein erstes Tor von der Eckfahne schoß, war ich noch nicht einmal im Kindergarten. Als er 2003 den FC Kaiserslautern verließ, bekam ich gerade mein Übertrittszeugnis. Ich kenne den Ex-Profi also weniger als aktiven Fußballer, sondern vielmehr als Gast diverser Expertenrunden. Seine klare Haltung als Fachmann mag polarisieren und in der Formulierung derb sein – trotzdem hat sie etwas Erfrischendes. Als Basler bei Thomas Helmer im "Doppelpass" über "einkasernierte" und "gezüchtete" Spieler ohne eigene Meinung klagte, sprach er mir aus der Seele. Aktuell stolzieren Fußballer in quietschbunten Schuhen über den Rasen, tragen bei Plusgraden Handschuhe und spielen nach jedem Körperkontakt den sterbenden Schwan – Hauptsache die pomadisierte Frisur hält Wind und Wetter stand. Anscheinend sind "Kerle" im Profifußball zur Mangelware geworden. Die Sportschau am Samstagabend muss für mich also ausfallen. Unterhaltungsabende wie der am Donnerstag sind da fast so etwas wie ein würdiger Ersatz. Dass Baslers Bühnen-Programm nicht bahnbrechend innovativ ist, verzeihe ich ihm dann auch gerne.