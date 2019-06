Dankbarkeit zeigen

Menschen, die freiwillig fast jeden Tag in ein dunkles, tiefes Loch steigen, um dort einen Großteil ihrer Arbeitszeit zu verbringen, verdienen wohl unseren größten Respekt. Sie entfernen nicht nur Exkremente, sondern auch von uns produzierte Überreste und anderen Dreck. Somit tragen sie enorm zu unserem hohen Lebensstandard bei und haben einen Job, der nicht nur viel abverlangt, sondern auch notwendig für eine funktionierende Infrastruktur ist. Diese Arbeit sollte keinesfalls als selbstverständlich betrachtet werden. Doch ein Blick auf die Straßen zeigt: Die Wertschätzung des Kanalarbeiters lässt zu wünschen übrig. Hupen und wildes Gestikulieren ist wohl an der Tagesordnung, wenn ein orangenes Fahrzeug die engen Bamberger Gassen blockiert. Ob es der Postbote auch so schwer hat? Aber man erwartet ja sein Päckchen - nimmt man deshalb die Behinderung eher in Kauf? Vielleicht ist es an der Zeit, weniger zu schimpfen und stattdessen häufiger Danke zu sagen - den Menschen, die täglich das machen, was kaum jemand gerne tut.

l.schreiber@infranken.de