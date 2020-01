Dankandacht mit Harfen

"Zeit zum Danken - Zeit zu gehen!" - unter diesem Motto lädt die Kirchengemeinde Auferstehungskirche zu einer musikalischen Dankandacht am Samstag, 1. Februar, um 17 Uhr ein. Die Harfengruppe "Vielsaitig" unter der Leitung von Diakon Günther Wagner und die Gruppe "Psalterium" unter der Leitung von Erich Jung aus Bayreuth hat sich zu diesem Ereignis zusammengeschlossen. So werden etwa 20 Veeh- und Zauberharfen gemeinsam erklingen. Dazu kommen Flöte, Geige und Orgel. Mit dieser Veranstaltung wird sich Diakon Günther Wagner noch einmal in den Ruhestand verabschieden. red