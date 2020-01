Nachdem die für November vergangenen Jahres vorgesehene Verabschiedung von Pastoralreferent Günter Schmitt kurzfristig abgesagt werden musste, findet am Sonntag, 12. Januar, eine Dankandacht in der Stadtpfarrkirche in Hofheim statt. Der Beginn ist um 15 Uhr geplant, wie die katholische Pfarrgemeinde in Hofheim informierte. red