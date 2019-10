Dank Zeuge Unfallflucht geklärt

Ein Kraftfahrer war am Montag, gegen 16.45 Uhr, in der Straße Obere Stadtmauer beim Rangieren mit dem Anhänger seines Lkw gegen zwei Verteilerkästen gestoßen. Diese wurden dadurch beschädigt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Der Verursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge notierte sich das Kennzeichen, so dass der Verursacher schnell ermittelt werden konnte. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen Unfallflucht zu, so die Hammelburger Polizei. pol