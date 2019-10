Dank Spenden gibt es eine neue Kamera

Über eine neue hochwertige Digitalkamera können sich die Schüler und Lehrer der Albrecht-Dürer-Mittelschule in Haßfurt freuen. Der Erlös des Sommerfestes an der Schule, bei dem der Elternbeirat für die Bewirtung sorgte, floss in die Anschaffung ebenso mit ein wie eine Spende des Förderkreises. Elternbeiratsvorsitzende Marion Finger und Holger Helas als Vorsitzender des Förderkreises überreichten jetzt die Kamera an Rektor Matthias Weinberger und die Konrektorin Sabine Kral. Die Schulleitung freute sich, die Aktivitäten an der Schule von nun an in bester Fotoqualität dokumentieren zu können. cl