Dank-Medaille in Bronze für Robert Wollborn

Als "streitbarer Verfechter für Kinderschutz, Beteiligung und Familienbildung" sei er der breiten Öffentlichkeit bekannt. So beschrieb Dritter Bürgermeister Thomas Nowak den früheren Vorsitzenden des Deutschen Kinderschutzbundes in Coburg , Robert Wollborn, als er ihm am Donnerstag in der Sitzung des Jugendhilfesenats die Medaille "Die Stadt Coburg dankt" in Bronze verlieh.Nowak erinnerte an die vielen Stationen in Wollborns ehrenamtlichem Engagement: vom Kinderstadtrat, über "Die Kiste" bis hin zum Familienzentrum in der Judengasse, um nur einige Eckdaten zu nennen."Das klingt alles so, als sei ich Einzelkämpfer", kommentierte Wollborn. Das sei aber nicht der Fall, sondern funktioniere nur gemeinsam mit der Stadt, den Kollegen und Unterstützern.