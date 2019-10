Dank fürs Fahrzeug, Hoffen auf den Anbau

In einer feierlichen Stunde wurde der FFW Weismain ihr neues Mehrzweckfahrzeug sowie Rüstanhänger übergeben. Einmal mehr bekannten sich Bürgermeister Dauer sowie der Stadtrat zum geplanten Anbau mit einem symbolischen Spatenstich.

Vorsitzender Jochen Bauer begrüßte die Feuerwehrler sowie die Ehrengäste in der FFW-Halle. Sein besonderer Gruß galt der Abordnung der FFW Dinkelscherben, die extra zu diesem Anlass angereist war.

Das in Eigenleistung aufgebaute Vorgängerfahrzeug war im Januar 2019 außer Betrieb gesetzt worden. Bereits im Juni konnte unter Zeitdruck das neue Fahrzeug in Waldbrunn abgeholt werden. "Mit der Beschaffung befassten wir uns bereits Ende 2018 und hier geht mein Dank an das Beschaffungsteam, das hervorragende Arbeit geleistet hat", so Bauer. Der Dank gebühre ebenso der Stadt Weismain, die das neue Fahrzeug angeschafft hat, sowie dem FFW-Verein, der 6000 Euro beisteuert. Mit dem neuen Fahrzeug sei die FFW Weismain auf dem neusten Stand und die Mannschaft könne aus dem Vollen schöpfen.

Diakon Rainer Daum feierte mit den Anwesenden eine kurze Andacht. "Wenn wir jetzt dieses MZF segnen, dann bringen wir damit zum Ausdruck, dass sein Gebrauch heilsam für die Menschen sein wird, dass dieses Fahrzeug Heil bringen wird", so Daum. Die Feuerwehrleute würden in ihrem Tun die Liebe Gottes vermitteln. Daum weiter: "So sind Sie, liebe Feuerwehrleute, und dieses Fahrzeug ein Segen für uns alle!" Dann segnete er das Mehrzweckfahrzeug sowie den Anhänger.

Bürgermeister Dauer überbrachte die Grüße der Stadt Weismain und des Stadtrates. Nicht nur bei dieser Anschaffung stehe der Stadtrat geschlossen hinter den Feuerwehren. Er dankte dem Beschaffungsteam für dessen hervorragende Arbeit. Von der Wichtigkeit des Materialeinsatzes habe sich die Allgemeinheit wieder während der Brandschutzwoche überzeugen können. Danach übergab er an Kommandant Jochen Bauer und dessen Stellvertreter Christian Kunstmann die Schlüssel für das neue Fahrzeug.

Die Grüße der Inspektion überbrachte Kreisbrandinspektor Thilo Kraus. Er verwies auf die Bedarfsplanung und die darin gefassten Beschlüsse. Sein Dank galt der Stadt Weismain für die Unterstützung der Wehren. Herbert Steiner, Vorsitzender der FFW Dinkelscherben, ging auf die Freundschaft der beiden Wehren ein und konnte berichten, dass auch sie vor nicht allzu langer Zeit ein neues Mehrzweckfahrzeug erhalten habe. Er überreichte an Kommandant Bauer ein Geschenk.

Nach der Segnung ergriff Gruppenführer Stefan Krause das Wort. Er zeigte die baulichen Zustände der Stadtwehr Weismain auf und sprach im Namen aller den Wunsch aus, dass der geplante und beschlossene Anbau bald begonnen wird. Erst mit dem Anbau sei eine einwandfreie Arbeit bei der Wehr möglich.

Bürgermeister Udo Dauer zeigte den Sachverhalt auf. Er sei guter Hoffnung, dass die Ausschreibung bald Erfolg habe und man mit dem Anbau beginnen könne. Der Bürgermeister, Stadträte sowie alle Mitglieder der Feuerwehr tätigten dann einen symbolischen Spatenstich, der als Bekräftigung der Baumaßnahme verstanden werden sollte. Ein gemütlicher Abend schloss sich an. red