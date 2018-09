Dank für Obst und Gemüse

Die Katholische Landvolkbewegung (KLB) lädt zum Erntdankfest am Sonntag, 30. September, um 10 Uhr in die Katholische Kirche St. Wolfgang in Kleukheim ein. Nach dem besonders trockenen Sommer wird Gott für die Obst- und Gemüseernte gedankt. Gefeiert wird dies mit einem Familiengottesdienst. Ab 9.45 Uhr ist Aufstellung des Festzuges am Schulplatz und Einzug in die Kirche. Es schließt sich der Erntedank-Festgottesdienst mit Landvolkseelsorger Pfarrer i. R. Ewald Thoma an. Anschließend wird ein Mittagessen im Pfarrheim angeboten. (Anmeldung bei der KLB in Bamberg bis Freitag, 21. September, nötig, Telefon 0951/9230680). Nach dem Erntedankgottesdienst werden Brote gegen eine Spende für Projekte im Senegal angeboten sowie Kren (in Gläsern) und Gewürze verkauft. red