Dank an verdiente Pädagogen

Schulamtsdirektorin Gisela Rohde und ihre Stellvertreterin, Schulrätin Kerstin Zapf vom staatlichen Schulamt Kronach, konnten am Mittwoch im Landratsamt einige Pädagogen aus Schulen im Landkreis Kronach für langjährigen Schuldienst ehren und einige Lehrkräfte mit einer Beförderung für ihre Leistungen erfreuen.

Lehrer im Schuldienst zu sein, sei eine anstrengende und verantwortungsvolle wie auch sehr erfüllende Aufgabe, betonte Gisela Rohde in ihren Dankesworten an die Jubilare wie auch an die mit einer Beförderung ausgezeichneten Lehrkräfte.

Einige Beförderungen gab es auch ohne besonderen Titel. Die Schulamtsdirektorin gratulierte und dankte den verdienten Pädagogen, die mit ihrer Berufung zur Lehrkraft nicht nur viel Verantwortung auf sich nahmen. Manchmal sei dies auch eine Bürde, die sehr viel abverlange. Fortbildung und Weiterbildung seien nötig, wenn man über Jahrzehnte im Schuldienst ist. Gleichwohl versicherten die Geehrten mehrfach, dass sie einen Beruf ausüben, der Spaß macht und spannend ist.

Personalratsvorsitzender Reinhard Horn, der 40 Dienstjahre hinter sich hat, erzählte eine Anekdote aus seiner Anfangszeit. Der damalige Schulrat aus Kronach sei im Klassenzimmer zu Besuch gewesen und habe ihn auf einmal unterbrochen, um selbst den Unterricht fortzuführen. Horn: "Auweia dachte ich mir, was habe ich falsch gemacht? Nach dem Unterricht wurde mir leichter ums Herz als der Schulrat gestand, es war alles in Ordnung, aber er habe selbst wieder einmal Lust verspürt, einen Unterricht zu halten." Beide konnten schließlich darüber herzhaft lachen. Daraus sei die Lehre zu ziehen, dass Lehrer ein schöner Beruf ist und die Ausbildung von Kindern mit Wissen auch großen Spaß machen kann, so das Fazit des heutigen Rektors aus dieser Begebenheit in jungen Lehrerjahren.

Einigen der Pädagogen wurde ihr Beruf bereits in die Wiege gelegt, denn entweder waren beide Eltern schon Lehrer oder der Vater oder die Mutter, und einige der Geehrten träumten schon in der Grundschule davon, einmal Lehrer werden zu wollen. Nun blicken sie auf jahrzehntelange erfolgreiche Berufserfahrung. So konnten in der anschließenden kleinen Feierstunde im Landratsamt Kronach noch viele Erinnerungen ausgetauscht werden und so manches erste wie zweite Staatsexamen ging durch die Köpfe.

Für 40 Jahre Schuldienst als Lehrer wurden geehrt: Reinhard Horn, Rektor an der Grund- und Mittelschule Pressig, und Angelika Weber, Klassenlehrerin an der Grund- und Mittelschule Pressig.

Für 25 Jahre im staatlichen Schuldienst wurden folgende Personen geehrt: Monika Engelhardt (Schulamt), Karin Hader (GS Rodachtal), Andrea Hoffmann und Nina Weiß-Nenninger (beide Lucas-Cranach- Grundschule Kronach).

Beförderungen: Isabell Schmidt (Förderlehrerin Gottfried-Neukam-Mittelschule Kronach), Ralf Heydemann (Fachoberlehrer MS Küps), Wolfgang Köhn (MS Pressig), Jens Schmidt (MS Pressig), Jürgen Groh (Studienrat MS Pressig), Silke Müller (GS Windheim), Karin Hader (Studienrätin GS Rodachtal), Birgit Hermann (Studienrätin GS Ludwigsstadt). eh