Dank an treue Mitarbeiter

Die Zimmerei Stenglein und die Firma Eber-Bedachungen haben in einer vorweihnachtlichen Feier verdiente Mitarbeiter für ihre langjährige Treue zum Unternehmen geehrt.

Günther Stenglein, Inhaber der beiden in Schmeilsdorf und Kulmbach beheimateten Firmen, stellte die Verdienste der Jubilare heraus und vergaß auch nicht, dem gesamten Team n für die Leistungen und das Engagement im zu Ende gehenden Geschäftsjahr zu danken.

Sebastian Markieton wurde für zehn-, Dachdecker Helmut Arndt für 15 Jahre ununterbrochene Mitarbeit bei der Firma Eber-Bedachungen geehrt. Frank Bähr wurde 1984, also vor 35 Jahren, vom damaligen Firmenchef Karl Stenglein eingestellt. Er stand 1988 bei der Firmenübergabe an der Seite von Günther Stenglein. 1998 unterstützte er die Unternehmenserweiterung und den Neubau der Firma Eber-Bedachungen mit. Derzeit ist er dem designierten Nachfolger Andreas Stenglein eine Stütze in der Zimmerei.

"Mit positiven Aussichten auf das neue Jahrzehnt können wir dieses erfolgreiche Jahr beschließen. Wir blicken optimistisch nach vorn", lautete die Botschaft der Unternehmensleitung an die Mitarbeiter. red