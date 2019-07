Dank an treue Bayern-Fans

Auf der Terrasse des SCA-Sportheims feierte der Adelsdorfer Fanclub "Bayern-Power" am Samstag sein Familienfest. Es gab Kaffee und Kuchen für alle, und an die Kinder war natürlich auch gedacht. Für sie gab es ein eigenes Programm und neben Dosenwerfen und Kinderschminken, das bestens ankam, war die dicke Hüpfburg für die Kleinen der richtige Ort zum Austoben. Viele rote und weiße Luftballons gingen in die Luft und jedes Kind hofft nun, dass sein Ballon auch irgendwo ganz weit weg gefunden wird.

Von der Aktion im vergangenen Jahr kamen etliche Karten zurück, und die drei Sieger freuten sich über ihren Preis. Am Abend standen dann die Ehrungen treuer Mitglieder an. Anschließend saßen die Fans noch lange zusammen und genossen bei gutem Essen und einem netten Plausch in gemütlicher Runde den etwas frischen Sommerabend. Sieger beim Luftballonfliegen 2018 wurden Christian Schuller (136 km), Jasmin Hauke (95 km) und David Münch (64 km). Geehrt wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft Luca Haller, Hilde Lebender, Luisa Haas, Arek Zabawski und Danuta Zabawski sowie für 25 Jahre Mitgliedschaft Bernd Reusch und Gerald Hahner. Johanna Blum