Dank an die Blutspender

Die Senioren-Weihnachtsfeier der Stadt Baunach in der Aula der Verbandsschule veranstaltete die BRK-Wasserwacht-Ortsgruppe Baunach.

Für die Senioren bedeutet dieser Sonntagnachmittag ein beliebtes Treffen mit Freunden und Nachbarn und eine besondere Gelegenheit, Erinnerungen und Neuigkeiten aus den vergangenen Wochen und Monaten auszutauschen. Für die eingeladenen Blutspender setzt dieser Tag ein Zeichen der Anerkennung für die unbezahlbare Hilfe zugunsten schwerkranker Menschen.

So unterstrichen die Vorsitzende des BRK-Kreisverbandes Bamberg, Evalies Meier, und Kreisgeschäftsführer Klaus Otto die große Anzahl der Blutspender, die in diesem Jahr bei Terminen in Baunach und Zapfendorf Blut spendeten: Insgesamt 1207 Männer und Frauen spendeten rund 600 Liter Blut. Noch beeindruckender ist die Gesamtzahl der Blutspender seit Beginn der Blutspende in diesen Orten: 69 053 Spender gaben rund 33 525 Liter Blut ab.

Dieses Jahr wurden geehrt: Für 50 Spenden aus Baunach Claudia Hertel, aus Rattelsdorf Joseph Schneiderbanger und Paul Wolf, aus Reckendorf Mario Dusold und Frank Schmittlutz und aus Zapfendorf Isolde Guthseel und Volker Seelmann.

Für 75 Spenden wurden aus Baunach Stefan Hassel, Mario Helbing und Anita Mantel, aus Ebing Walter Zillig, aus Rattelsdorf Richard Rothlauf und Arno Schneider, aus Reckendorf Monika Full und aus Zapfendorf Matthias Schneiderbanger geehrt.

Sechs Spender kamen schon 100 Mal zum Blutspenden: aus Baunach Jürgen Bandhauer, Ingrid Schieber und Alexander Wild, aus Rattelsdorf Michael Böhm und aus Reckendorf Detlef Röder und Erwin Wahl.

Zum Kreis der 125-er Geehrten gehören aus Baunach Dieter Schug, aus Lauter Kurt Stussak und aus Zapfendorf Waltraud Goppert und Georg Landvogt.

Bereits 150 Mal Blut gespendet haben Bernhard Thein aus Baunach, Dieter Nagel aus Breitengüßbach und Albert Güthlein aus Reckendorf.

Die Spitzenreiter mit 175 Blutspenden kommen mit Walter Jakubka aus Baunach und mit Walter Göppner aus Rattelsdorf. Mit der Ehrennadel des BRK für 25 ehrenamtliche Dienstjahre in der Wasserwacht-Ortsgruppe wurden Christian Viering und Lisa Viering (beide aus Baunach) und für 40 ehrenamtliche Dienstjahre Cornelia Weigler (Baunach) von der Vorsitzenden des BRK-Kreisverbandes Bamberg, Evalies Meier, und vom Kreisgeschäftsführer Klaus Otto ausgezeichnet.

Musikalisch umrahmt wurde der Nachmittag durch die Bläsergruppe unter der Leitung von Jürgen Gleußner, die Erwachsenen-Bläserklasse und das Jugendorchester unter der Leitung von Bernhard Maisch und das Nachwuchsorchester des Musikvereins der Stadtkapelle Baunach unter Daniela Reh. red