Daniela Reinfelder stellt sich Fragen der Bürger

Bambergs unabhängige Bürger (BuB) laden am heutigen Donnerstag zu einer Informationsveranstaltung mit ihrer OB-Kandidatin Daniela Reinfelder ins Eiscafé Lido am Gartenstädter Markt ein. Ab 19 Uhr steht sie den Bürgern Rede und Antwort zu Fragen, wie "Bleiben die Wege im Hauptsmoorwald weiterhin öffentlich?", "Wo sollen neue Flächen für die Solawi gefunden werden?" oder "Gibt es genügend Kindergarten- und Krippenplätze in der Gartenstadt?" Alle Interessenten sind willkommen. red