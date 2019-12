Daniela Pöhlmann ist Spitzenkandidatin

Die Vorsitzende Daniela Pöhlmann konnte zur Aufstellungsversammlung der Wählerliste Jugend und Frauen (JuF) im Gasthaus Roppelt in Morschreuth 20 Personen begrüßen. Die 37-jährige Verwaltungsbeamtin wurde in der Versammlung, die die Forchheimer Vizelandrätin Rosi Kraus (CSU) leitete, dann auch einstimmig zur Spitzenkandidatin der JuF für die Kommunalwahl 2020 in Gößweinstein gewählt.

Ebenso einstimmig wurde beschlossen, den Gößweinsteiner CSU-Ortsvorsitzenden Hans Heckel aus Morschreuth als Bürgermeisterkandidat zu unterstützen. Denn auch im neuen Marktgemeinderat Gößweinstein will die JuF eine Fraktion mit der CSU bilden.

Mit dem 27-jährigen Gößweinsteiner Maximilian Sebald steht ebenfalls ein Verwaltungsbeamter auf dem aussichtsreichen Listenplatz 2, ist doch die JuF bisher mit zwei Räten im Marktgemeinderat vertreten. Komplettiert wird das Führungstrio durch die amtierende Marktgemeinderätin und frühere langjährige Jugendbeauftragte Tanja Rost aus Kleingesee. Neben der geografischen Ausgewogenheit - die Bewerber sind aus den Ortsteilen Kleingesee, Wichsenstein, Morschreuth, Leutzdorf, Moritz, Wölm, Stadelhofen, Etzdorf und aus dem Hauptort Gößweinstein - sei man besonders froh, eine enorm junge Liste ins Rennen schicken zu können, sagte Sebald.

Altersdurchschnitt von 29 Jahren

Bei einem Altersdurchschnitt von gerade einmal 29 Jahren zeige sich, dass die Gößweinsteiner Jugend mitbestimmen und aktiv am politischen Willensbildungsprozess mitwirken möchte, meinte Daniela Pöhlmann. Zudem ist mit sieben Kandidatinnen fast die Hälfte der sich bewerbenden Personen weiblich. Vier der Kandidaten kommen aus der Verwaltung und sind in verschiedenen Behörden tätig.

Wichtig sei es den Kandidaten der JuF, mit neuen Ideen und Vorschlägen frischen Wind in den Gemeinderat zu bringen. Da aufgrund der angespannten finanziellen Situation nicht alle Wünsche bedient werden könnten, wolle man vor allem für nachhaltige und zukunftsträchtige Lösungen stehen. Dieser Weg soll den Markt Gößweinstein auch in Zukunft als attraktiven Wohn-, Arbeits- und Tourismusort erhalten.

Die Entscheidung über die Aufstellung der Gemeinderatsliste wurde ebenfalls einstimmig getroffen. "Unser Ziel ist es, mindestens wieder zwei Sitze im Gemeinderat zu erreichen", sagte Pöhlmann. Die bisherige JuF-Rätin Manuela Engelhardt aus Hardt ist auf die CSU-Liste gewechselt und kandidiert nun auf dieser für ein Gemeinderatsmandat.

Die Liste

Die JuF-Liste: 1. Daniela Pöhlmann (Gößweinstein), 2. Maximilian Sebald (Gößweinstein), 3. Tanja Rost (Kleingesee), 4. Sebastian Hutzler (Wichsenstein), 5. Johannes Roppelt (Morschreuth), 6. Sophie Richter (Leutzdorf), 7. Fabian Neuner (Moritz), 8. Lisa Messingschlager (Wölm), 9. Eva Neuner (Stadelhofen), 10. Fabian Müller (Gößweinstein), 11. Mario Friede (Kleingesee), 12. Eva Helldörfer (Gößweinstein), 13. Matthias Kraus (Gößweinstein), 14. Michael Neubauer (Etzdorf), 15. Sabrina Karl (Kleingesee), 16. Christopher Essary (Gößweinstein); Ersatz: Bernd-Stephan Wölfel (Kleingesee), Christian Ringler (Gößweinstein), Waltraud Howells (Gößweinstein).