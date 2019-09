Daniela Kern bei der "Deutschen"

Einen erfolgreichen Saisonabschluss gab es bei der Schützengesellschaft Junkersdorf. Den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte lieferte die 19-jährige Daniela Kern aus Rabelsdorf ab: Sie erreichte bei der bayerischen Meisterschaft auf der Olympia-Schießanlage in München Hochbrück mit der Luftpistole den vierten Platz in ihrer Altersklasse (Juniorinnen 1).

Dieser Rang berechtigte zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft. Auch diese fand in München statt. Unter 40 Teilnehmern in ihrer Altersklasse kam Daniela auf den 14. Platz. Während sie bei der "Bayerischen" mit 40 Schuss 360 Ringe erreichte, holte sie bei der "Deutschen" aufgrund anderer Modalitäten mit 60 Schuss 541 Ringe. "Wenn man bedenkt, dass maximal 600 Ringe möglich sind, ist das ein hervorragendes Ergebnis", sagt Zweiter Schützenmeister Florian Gräbner. "Noch dazu mit der Luftpistole", fügt Sportleiter Tino Arnold anerkennend hinzu.

Seit fünf Jahren ist Daniela Kern bei den Junkersdorfer Schützen. Mit der Luftpistole ausgebildet hat sie Gerhard Einwag. Einwag war es, der vor einigen Jahren erstmals eine Luftpistolenmannschaft in Junkersdorf gegründet hatte.

Die zweite Luftgewehrmannschaft schaffte den direkten Wiederaufstieg von der B-Klasse Nord in die A-Klasse Nord. Hier waren fünf junge Schützen im Alter von 20 bis 27 Jahren erfolgreich: Lukas Großmann, Yvonne Kestler, Stefan Koch, Simon Müller und Eva Vondran.

In der nächsten Saison tritt die zweite Mannschaft gegen die eigene "Erste" an, weil diese von der Gauliga in die A-Klasse Nord abgestiegen ist. Zwar hat die zweite Junkersdorfer Mannschaft in zehn Durchgängen 41 Ringe weniger geschossen als Eberns "Zweite", doch stand Junkersdorf mit 15:5 Punkten am Ende besser da als Ebern (12:8). Junkersdorf kam auf 10 586 Ringe, die Eberner auf 10 627. red