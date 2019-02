Daniela auf Platz 1

Schlagersängerin Daniela Alfinito sorgte für eine Sensation: Sie verdrängte den Altrocker Udo Lindenberg auf den zweiten und Herbert Grönemeyer auf den dritten Platz und eroberte mit ihrem Titel "Du warst jede Träne wert" den ersten Platz der deutschen Schlager-Charts. Sie folgt damit den Spuren ihres Vaters Bernd Ulrich, mit dem sie als Sängerin seit dem Jahr 2000 das Duo "Die Amigos" bildet. Die praktizierende Altenpflegerin beweist damit eindrucksvoll, dass der Schlager keineswegs aus der Mode gekommen ist. Fans können "Die große Schlager-Hitparade" mit Daniela Alfinito und weiteren Künstlern wie Bernhard Brink, dem neuen Superstar Julia Lindholm, dem erfolgreichsten Schlagertrio aus der Schweiz "Die Calimeros" am Freitag, 5. April, in Sonneberg live erleben. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Beginn ist um 18 Uhr und Einlass sowie Abendkasse ab 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.thomann-management.de. red