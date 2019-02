Daniel sucht einen Spender

Claire und James im fernen Australien warfen ihr ganzes Taschengeld zusammen und sandten es "mit ihrer Liebe" der Familie von Daniel Finch. 22 Dollar. Der 16 Monate alte Junge war am 18. Dezember, sechs Tage vor Weihnachten, an Leukämie erkrankt. Daniel ist das Enkelkind der beiden Forchheimer Jürgen Dittmann und Annemarie, geb. Weißmeier, die vor mehr als 30 Jahren nach Australien ausgewandert sind. Die Arbeiterwohlfahrt Forchheim hat beschlossen, für Daniel und seine Familie ein Spendenkonto einzurichten und die Forchheimer und die Leser dieser Zeitung um Unterstützung zu bitten. Aufmerksam gemacht wurde die AWO durch das Vorstandsmitglied Margarete Grohganz. Sie und ihr Mann Karlheinz sind mit den Dittmanns befreundet.

Wofür die Spendenaktion? Jegliches Geld, so Margarete Grohganz, wird für medizinische Kosten, Reisen und Unterbringung sowie Einkommensverluste benötigt und verwendet, während Daniel in Pflege ist. Bei dem 16 Monate alten Daniel Finch wurde Leukämie ALL, Akute lymphatische Leukämie, diagnostiziert. "Seine sanfte Art und fröhliche Gesinnung berührt jeden, dem er begegnet", heißt es in einem Spendenappell, der im Internet erschienen ist (gofundme.com/helpdanielfinch).

Konto

Die Volksbank Forchheim hat ein Spendenkonto "Hilfe für Daniel" eingerichtet: IBAN DE 80 76391000 0300038440; BIC GENODEF1FOH.