Daniel Seeburg übernimmt die Leitung der Polizeiinspektion Haßfurt

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hat die Polizeiinspektion in Haßfurt einen neuen Dienststellenleiter bekommen. Im Mai folgte dem in den Ruhestand verabschiedeten Polizeioberrat Norbert Mohr für ein halbes Jahr Polizeioberkommissar Thomas Hümmer, dessen Posten jetzt Polizeirat Daniel Seeburg einnahm.

Bei der Feierstunde im Landratsamt erklärte Polizeipräsident Gerhard Kallert, dass die schnelle Folge des Wechsels einem besonderen Umstand geschuldet ist. Im Rahmen der Führungsbewährung fördere die Polizei ihr zukünftiges Spitzenpersonal, um auch in verantwortungsvollen und sensiblen Funktionen Erfahrungen sammeln zu können. Gleichzeitig versicherte Kallert, dass in den nächsten Jahren mit der neuen Besetzung die Beständigkeit angestrebt werde. Ein Zeitkorridor von vier bis fünf Jahren solle dabei grundsätzlich nicht unterschritten werden, sagte er.

"Von Beginn an habe ich euer Vertrauen gespürt und wurde als Dienststellenleiter angenommen. Ihr seid ein sehr engagiertes und professionelles Team, dessen Einsatz immer vorbildlich und aufrichtig war", bedankte sich Thomas Hümmer beim stellvertretenden Inspektionsleiter Kurt Etzel und allen Kollegen in Haßfurt. Für Hümmer war es ein besonderes Bedürfnis, den direkten Kontakt zu den Bürgern zu halten und damit auch das Sicherheitsgefühl jedes Einzelnen zu stärken.

"Meine Vorgänger haben den Dienstbereich Haßfurt mit Leib und Seele und vor allem viel Kompetenz vertreten", sagte der neue Chef Daniel Seeburg, der den hervorragenden Ruf der Haßfurter Dienststelle attestierte. Geboren und aufgewachsen in Leipzig wohnt der 40-Jährige heute im Landkreis Würzburg zusammen mit seiner Frau Peggy und den drei Kindern. Seeburg kündigte an, regelmäßig mit dem Zug in die Kreisstadt fahren zu wollen, womit auch die polizeiliche Präsenz in den Zügen deutlich erhöht werde. "Dienstlich bin ich durch die ,Tippel-Tappel-Tour' des Aufstiegs geprägt", erklärte der Polizeirat seinen Werdegang. Von der Pike auf gelernt habe er den Beruf Polizei, wobei ihn seine Zeit als Streifenbeamter in Würzburg und als Dienstgruppenleiter in Kitzingen besonders geprägt haben. Im Mittelpunkt seiner zukünftigen Arbeit in Haßfurt stehe der Mensch, als Mitarbeiter, Bürger und Partner, so Seeburg. Eine gute Zusammenarbeit wünsche er sich auch mit allen Netzwerkpartnern im Bereich der Sicherheit, wie etwa der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und Hilfsorganisationen.

Landtagsabgeordneter Steffen Vogel bescheinigte der Haßfurter Polizei eine mustergültige Arbeit und zeigte sich überzeugt, dass dies auch in Zukunft so sein werde. "Polizeiarbeit muss unterstützt werden", sagte Vogel, der dafür eintritt, dass die ländlichen Regionen nicht vergessen werden.

Für die stets gute Zusammenarbeit zwischen dem Landratsamt und der Polizei dankte stellvertretender Landrat Oskar Ebert. Als Beispiele nannte er die Anstrengungen der Polizei mit dem Jugendamt zur Verbesserung des Jugendschutzes und der Prävention. Aber auch bei Großveranstaltungen arbeiteten die beiden Behörden eng zusammen, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten.

"Ich bin stolz auf unsere Polizisten in Haßfurt, denn sie repräsentieren nicht nur den Staat, sondern geben mit ihrer täglichen Arbeit auch Impulse für ein gutes Miteinander von Bürgerschaft und Polizei", lobte Bürgermeister Günther Werner. Ein sicheres Lebensumfeld sei ein wesentlicher Bestandteil der Wohn-und Lebensqualität.