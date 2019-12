Daniel Reuß macht weiter

Die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft (SG) Pfaffendorf/Gemeinfeld haben noch im alten Jahr die Weichen in Sachen Traineramt gestellt. Auch im kommenden Spieljahr heißt der Spielertrainer der SG Daniel Reuß, der damit seine dritte Saison beim Tabellenachten der A-Klasse 4 Schweinfurt angeht.

Die Verantwortlichen sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden, auch passe laut Reuß das Umfeld in den Vereinen bestens, so dass es beiden Seiten nicht schwerfiel, weiter zusammenzuarbeiten. Man hatte sich zwar einen etwas besseren Tabellenplatz erhofft, doch habe der enge Kader nicht viel mehr zugelassen. Reuß lobt das Klima und den Zusammenhalt beider Vereine. Besser sein könnte die Trainingsbeteiligung, was jedoch aus verschiedenen Gründen nicht immer leicht sei. Von größeren Verletzungen blieb die SG verschont. Personell wird sich in der Winterpause nichts tun.

Diese überbrückt Reuß mit seinen Fußballern mit einer freiwilligen Halleneinheit in Schweinfurt. An einem Hallenturnier nimmt die SG wegen der dünnen Spielerdecke nicht teil, zumal die Gefahr zu groß sei, Spieler verletzungsbedingt zu verlieren. Auch wenn der Zug nach oben in der Tabelle abgefahren ist, will man versuchen, im Frühjahr Plätze gutzumachen. Reuß blickt dabei auf die Plätze 3 bis 5. Der Spielertrainer ist Sechster in der Torschützenliste der A-Klasse mit elf Treffern, während die SG in der Fairnesstabelle auf Platz 4 rangiert. di