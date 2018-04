Daniel Götz wird knapp geschlagen

Die Bilanz des Leichtathletik-Kreises Oberfranken West bei den bayerischen Halbmarathonmeisterschaften in Amberg kann sich sehen lassen. Vier Runden entlang der Itz mussten die Läufer vom TV 48 Coburg, SV Bergdorf/Höhn und des TSV Staffelstein absolvieren.

Am schnellsten von den heimischen Läufern war Daniel Götz (SV Bergdorf/Höhn) unterwegs, der die 21 Kilometer in 1:12:52 Stunden schaffte. Damit gewann er die Männer-Klasse, im Gesamteinlauf reichte es allerdings "nur" zu Platz 5, da vier Läufer der Seniorenklassen M30 und M35 schneller waren. Im Vorjahr in Augsburg wurde er in 1:08:46 noch bayerischer Meister. Im Gesamteinlauf setzte sich Andreas Straßner (ART Düsseldorf) in 1:10:56 Stunden durch. Stark präsentierten sich die Höhner Andreas Neuwald (1:21:33 Stunden) und Jens Fleischhauer (1:22:11 Stunden), die in der Altersklasse M50 die schnellsten waren. Auf Platz 4 landete Frank Elsner (SV Bergdorf/Höhn, 1:25:27 Stunden), Elfter wurde Stephan Rose vom TV 48 Coburg (2:14:39 Stunden). Schnell unterwegs war auch der Höhner Michael Wolter mit Platz 6 in der M60 (1:37:11 Stunden).

In der Klasse M40 überzeugte Alexander Finsel (TV 48) in 1:17:50 Stunden mit Platz 2. Sein Vereinskollege Holger Federmann erkämpfte sich den fünften Rang (1:19:35 Stunden). In der stark besetzten M35 finishte Domenik Mages (SV Bergdorf/Höhn) in der Zeit von 1:14:44 Stunden auf Platz 6, Martin Militzke (TV 48) wurde Zehnter in 1:20:42 Stunden.

Der TV 48 mit Finsel, Militzke und Federmann errang in der Mannschaftswertung der Klasse M35 bis M45 die Bronzemedaille. Gold gab es für den SV Bergdorf/Höhn in der Mannschaftswertung M50 bis M55 in der Besetzung Neuwald, Fleischhauer und Elsner. In der Gesamtwertung "Männer" erkämpften sich die Höhner Platz 6 (Götz, Mages, Neuwald), der TV 48 Coburg mit Finsel, Militzke, Federmann erreichte Rang 9.



Eva Scheu gewinnt Klasse W35

Bei den Frauen zeichneten sich vor allem die Sportlerinnen des TV 48 Coburg aus. Die W35 entschied Eva Scheu in einer starken Zeit von 1:26:07 Stunden für sich. In der W40 wurde Annika Linke (TV 48) Sechste in 1:55:29 Stunden. Gut lief es für Sandra Nossek. Die Läuferin des TSV Staffelstein errang die Silbermedaille in der W45 (1:37:31 Stunden), die Höhnerin Bettina Burgk finishte in der gleichen Klasse auf Rang 4 (1:54:06 Stunden).

In der W50 kam Christine Schrenker (TV 48) auf Platz 3 (1:42:00 Stunden), gefolgt von ihrer Vereinskollegin Claudia Sollmann auf Rang 5 (2:03:27 Stunden). Christine Lieb vom TV 48 lief in der W55 als Vierte durchs Ziel (1:45:51 Stunden). Auf dem gleichen Rang landete Daniela Christ in der W60 (1:56:42 Stunden). Bemerkenswert war auch der Sieg der Coburgerin Sybille Rudolph in der Klasse W65 in 1:53:13 Stunden. In den Mannschaftswertungen holte der TV 48 Coburg einmal Gold und einmal Silber. Scheu, Linke und Sollmann (Klasse W35 bis W45) erreichten Platz 2, während Schrenker, Lieb und Rudoph (W50 bis W55) ganz oben auf dem Podest standen. rs