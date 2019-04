Daniel Gibfried ist neuer CSU-Vorsitzender

"Die bevorstehende Europawahl hat eine große Bedeutung, weil teilweise Europa auseinanderzufallen droht. Ich appelliere deswegen an alle, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen und die CSU mit ihrem Spitzenkandidaten Manfred Weber zu wählen." Dies betonte Vorsitzender Alexander Leicht bei der Jahresversammlung des CSU-Ortsverbandes Rauhenebrach. Bei den Neuwahlen wurde Daniel Gibfried zu seinem Nachfolger gewählt.

Eingangs gedachte die Versammlung des Ehrenvorsitzenden Lorenz Nastvogel. Der Ortsverband besteht derzeit aus 43 Mitgliedern.

Als wichtigstes Event 2018 bezeichnete Leicht die gelungene Veranstaltung mit "Freddi Breunig" im Fasching, die von Einheimischen, aber von Besuchern aus dem Landkreis gut angenommen worden sei. Auch die Wahlversammlung "Jetzt red' i" zur Landtags- und Bezirkstagswahl mit dem Landtagsabgeordneten Steffen Vogel sowie den Landräten Wilhelm Schneider und Thomas Habermann hätten guten Anklang gefunden. Es sei zwar schade, dass die CSU so viele Stimmen verloren habe, man müsse aber trotzdem optimistisch in die Zukunft schauen und weiterhin die Politik in Bayern maßgeblich gestalten.

Alexander Leicht wies auf die Gemeinderatswahl 2020 hin, bei der in der Gemeinde Rauhenebrach mit der Einwohnerzahl unter 3000 nur noch 14 Gemeinderäte zu wählen sind. Bisher waren es 16 Gemeinderäte. Gleichzeitig gab er bekannt, dass er nicht mehr als Vorsitzender kandidieren wolle.

Bei der Neuwahl wurde Daniel Gibfried, Falsbrunn, als neuer 1. Vorsitzender gewählt; seine zwei gleichberechtigten Stellvertreter wurden Alexander Leicht, Theinheim und Olaf Ernst, Untersteinbach. Kassenwart ist Erwin Weininger, Theinheim und Schriftführer Alexander Kook, Untersteinbach. Als Beisitzer wurden berufen: Michael Ernst, Günther Gräf und Monika Weinbeer, Untersteinbach; Ludwig Herbst, Koppenwind, sowie Anja Schilling aus Falsbrunn; zu Kassenprüfern wurden Hubert Herbst, Koppenwind und Armin Oppelt aus Theinheim gewählt. Zu Delegierten für die Kreisvertreterverssammlung wurden bestimmt: Daniel Gibfried, Kilian Merkfelder, Spielhof, Alexander Kook und Günther Gräf. gg