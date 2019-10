Daniel Alles drückte einen Knie-Eckball in der letzten Minute über die Linie

Nach vier Spielen ohne eigenen Treffer hat der FC Coburg endlich wieder getroffen. Am Samstag holten sich die Vestekicker am 15. Spieltag in der Landesliga Nordwest bei der TG Höchberg auf Kunstrasen ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Zur Pause lagen die Gäste hinten, die zweimal einen Rückstand aufholen konnten. Das Tor zum 2:2-Endstand fiel erst in der Schlussminute. Die Tore für den FC Coburg erzielten Sertan Sener zum 1:1 und Daniel Alles.

Stück um Stück ist es in den vergangenen Wochen für den FC Coburg in der Tabelle nach unten gegangen. Im zweiten Spiel unter Trainer Frederic Martin blieben sie aber zumindest auch am Samstag ungeschlagen. TG Höchberg - FC Coburg 2:2 (1:0)

Danach sah es aber zunächst nicht aus. Denn früh gingen die Unterfranken in Führung. Da waren die Coburger noch nicht so richtig bei der Sache. Einen Freistoß aus dem Habfeld konnte Torwart Oleksandar Churilov nicht richtig abwehren. Der Ball fiel am Fünfmeterraum runter und das schaltete Ferdinand Hansel am schnellsten, der den Ball zum 1:0 für Höchberg über die Linie drückte (2.).

Das war für die Gäste natürlich eine kalte Dusche. In der Folge konnte der Gast die Partie zwar offen gestalten, aber noch keine Wendung geben. Drei gute Chancen hatte Coburg durch Fabian Carl mit einem Solo, einen Schuss von Gökhan Sener und einen Abschluss von Marlon Schad.

Die zweite Halbzeit begann aus Gästesicht mit mehr Schwung. Doch Tore wollten vorerst noch nicht fallen. Vielmehr hatte auch Höchberg Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen. Nach seiner Verletzung wurde Kapitän Sertan Sener bei Coburg eingewechselt, und diese Maßnahme sollte sich auszahlen. Denn mit einer tollen Aktion traf Sener per Linksschuss sehenswert zum 1:1-Ausgleich (73.). Doch kurz darauf fiel die erneute Führung für das Team aus dem Landkreis Würzburg. Ramon Schmitt hatte aus zentraler Position aus 22 Metern einen Freistoß abgefeuert, und der wurde noch leicht und damit unhaltbar vor der FCC-Mauer zum 2:1 abgefälscht (74.).

Doch der FC Coburg steckte nicht auf, suchte seine Chance, wollte die Niederlage abwenden. Ein Eckball in der Schlussminute serviert von René Knie kam in den Strafraum. Abwehrspieler Daniel Alles war aufgerückt und warf sich in den Ball, drückte diesen so zum 2:2-Ausgleich über die Linie (90.). Damit hatten sich die Vestekicker den verdienten Lohn geholt, denn die Spielanteile auf dem kleinen Kunstrasen waren ziemlich gleich verteilt.

Der eine Punkt hat in der Tabelle zwar keine großen Auswirkungen, aber immerhin konnte der FC damit den Abstiegsplatz verlassen, steht nun wieder auf einem Relegationsplatz. Nach inzwischen nun sechs sieglosen Spielen wäre es angebracht, am kommenden Sonntag mal wieder zu gewinnen. Dann erwartet der FC Coburg im Heimspiel allerdings die Spitzenmannschaft vom SV Alemannia Haibach.