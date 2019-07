"Dancing Sisters" vor nächstem Schritt

Großer Erfolg für die "Dancing Sisters" aus Lichtenfels: Beim Finale des Dance-Contest der DAK-Gesundheit ertanzte sich die Gruppe in Ingolstadt den zweiten Platz.

Die Nachwuchstänzer begeisterten die prominente Fach-Jury um Luca Hänni, der die Schweiz in diesem Jahr mit dem vierten Platz erfolgreich beim ESC vertrat. Jury-Chef war Hanno Liesner, Leiter von Europas größtem inklusiven Tanzensemble. Die mitgereisten Fans und zahlreiche Zuschauer bejubelten den überzeugenden Auftritt. Als Belohnung holten die Nachwuchstänzer einen der Spitzenplätze bei den Pre-Champs in der Altersgruppe der Teens.

"Ein klasse Erfolg für die ,Dancing Sisters‘. Ich freue mich, dass eine Gruppe aus unserer Region so gut abgeschnitten hat", sagt Marina Bernard von der DAK-Gesundheit in Bamberg. Die Fach-Jury machte sich die Entscheidung nicht leicht: Ein hohes Leistungsniveau und sehr unterschiedliche Tanzstile galt es zu beurteilen.

Der DAK-Dance-Contest ist seit 2011 eine Erfolgsstory: "Wir bedanken uns für die tolle Unterstützung bei der ganzen ,Dance-Contest-Familie‘. Das sind die Teilnehmer, deren Familien, die Fans, die Tanzlehrer und alle Zuschauer, die beim Finale für diese großartige Stimmung gesorgt haben", so Marina Bernard.

Seit drei Jahren bundesweit

Ganz nebenbei tun die Tänzer etwas für die Gesundheit. "Wenn wir unsere Kinder und Jugendlichen so zu mehr Bewegung animieren können, liegen wir mit dem Dance-Contest genau richtig. Wir machen im kommenden zehnten und damit Jubiläumsjahr weiter", ergänzt Bernard.

Der DAK-Dance-Contest wurde zum neunten Mal durchgeführt, seit drei Jahren bundesweit. Mit großem Erfolg: "Das belegt nicht nur die Zahl von bislang fast 5500 Tanzteams mit mehr als 26 000 Aktiven. Allein in diesem Jahr waren 6300 am Start", so Marina Bernard. Von den 640 Tanzteams, die sich in diesem Jahr beworben haben, nehmen 360 an den Finalveranstaltungen teil. red