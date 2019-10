Dance-Mix für Teens. Dieser Kurs richtet sich an alle Jugendlichen, die Freude an Bewegung und modernen Rhythmen haben. An drei Samstagen schnuppern sie hinein in Tanzrichtungen wie Zumba, HipHop, Modern. Der Kurs ist ideal für Anfänger geeignet, denn er beginnt bei den Basics und steigert sich dann langsam, sodass ein unkomplizierter Einstieg ins Tanzen sichergestellt wird. Der Kurs findet ab Samstag, 9. September, jeweils ab 10 Uhr in der Einfachturnhalle statt. Anmeldung unter www.vhs-hassberge.de oder unter Telefon 09531/ 6463 möglich. red