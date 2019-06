Das Pfarrfest in Poppenlauer findet am Samstag, 29. Juni, und Sonntag, 30. Juni, statt. Start ist am Samstag um 14.30 Uhr mit einem Seniorennachmittag. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche, anschließend gibt es Mittagessen. Für 14 Uhr steht ein Auftritt der Square-Dance-Gruppe und um 16 Uhr der Line-Dance-Gruppe auf dem Programm. sek