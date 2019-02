Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Jutta Lukas den Kurs "Dance 4 Kids" für Kinder ab sechs Jahren an. Hier steht der Spaß im Vordergrund. Die Kinder lernen auf spielerische Art und Weise zu tanzen. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 20. Februar, umfasst zehn Nachmittage und findet jeweils von 17 bis 18 Uhr im TSV-Sportheim, Lindenstraße 36, statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die Volkshochschule Kronach, Telefonnummer 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red