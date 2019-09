Dampfzug zum Erntedank-Festumzug

Am Sonntag, 29. September, werden die Weinhoheiten bei der Museumsbahn in Ebermannstadt willkommen geheißen. Mit von der Partie sind fünf Weinprinzessinnen von der mittelfränkischen Bocksbeutelstraße, dem Weinparadies Franken und dem Weinlandkreis Kitzingen. Sie werden begleitet von Nina I., der Gärtnerkönigin aus Etwashausen, und Fabienne I., der Siedlerkönigin aus Kitzingen.Bei ihrem Empfang am Bahnhof Ebermannstadt werden sie musikalisch vom Kolping-Musik-Corps Kitzingen unterstützt. Um 10 Uhr geht's dann im Dampfzug nach Behringersmühle. Unterwegs veranstalten die Weinhoheiten eine "Rollende Weinprobe" und lassen die Fahrgäste im Zug die Tropfen aus ihrer Region verkosten, ebenso auf der Rückfahrt um 11 Uhr ab Behringersmühle. Am Mittag werden die Weinhoheiten mit dem Sonderzug um 12 Uhr nach Muggendorf fahren, um am Erntedank-Festumzug teilzunehmen. Diesen Sonderzug können alle Gäste nutzen. Der Zug verkehrt weiter bis Behringersmühle und von dort um 13 Uhr zurück nach Ebermannstadt. Foto: DFS/Stephan Schäff