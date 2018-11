Dampfzug nach Bayreuth

Die Fränkische Museums-Eisenbahn Nürnberg startet am Sonntag, 2. Dezember, mit ihrer Dampflok 52 8195-1 und den historischen Wagen am Nürnberger Hauptbahnhof (Hbf) und fährt dann weiter über Fürth Hbf und weitere Zusteigehalte nach Lichtenfels, Neuenmarkt-Wirsberg und die "Schiefe Ebene" nach Marktschorgast und dann weiter in die Stadt Bayreuth. Dort haben die Fahrtteilnehmer die Möglichkeit, den Bayreuther Christkindlesmarkt rund um die Spitalkirche oder das Winterdorf im Ehrenhof des Alten Schlosses zu besuchen.

Der Sonderzug fährt über Nürnberg Hbf (Abfahrt circa 8.15 Uhr), Fürth Hbf (Abfahrt circa 8.30 Uhr), Erlangen (Abfahrt circa 8.50 Uhr), Forchheim (Abfahrt circa 9.10 Uhr), Hirschaid (Abfahrt circa 9.30 Uhr), Bamberg (Abfahrt circa 9.50 Uhr) und Lichtenfels (Abfahrt circa 10.25 Uhr) nach Bayreuth Hbf (Ankunft circa 12.25 Uhr). Die Fahrpreise ab Bamberg 2. Klasse Hin- und Rückfahrt betragen für Erwachsene 32 Euro, für Kinder (sechs bis 14 Jahre) 16 Euro und für Familien (zwei Erwachsene, zwei Kinder) 85 Euro (1. Klasse jeweils mit Zuschlag). Im Sonderzug sind der Nikolaus und Knecht Rupprecht dabei und verteilen Lob und Tadel an die mitreisenden Kinder. Weitere Informationen und Fahrkarten gibt es unter www.fme-ev.de oder über das Infotelefon 09127/902228. red