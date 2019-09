Dampflok in Coburg bestaunen

Die Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte, Ortsgruppe Würzburg, und der Tourismusverband "Liebliches Taubertal" veranstalten jährlich eine Tages-Dampfzugsonderfahrt in attraktive Städte. In diesem Jahr führt die Fahrt am Sonntag, 29. September, vom "Lieblichen Taubertal" über Würzburg, Schweinfurt und Haßfurt nach Coburg. Die Ankunft ist für 11.41 Uhr geplant. Für Coburger besteht die Möglichkeit, die die fast 65-jährige Personenzug-Dampflokomotive 23058 und den historischen Zug ganz von der Nähe im Bahnhof zu bestaunen. Dies ist zur genannten Ankunftszeit und zur Abfahrt um circa 16 Uhr möglich, teilen die Dampflokfreunde Würzburg mit. Weitere Informationen zur Fahrt und zu "Liebliches Taubertal" sind unter www.liebliches-taubertal.de oder Telefon 09341/82-5805 erhältlich. red