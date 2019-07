Dampfacher Testspielsieg

In einem Vorbereitungsspiel besiegte der Fußball-Bezirksligist DJK Dampfach ihre Gäste von Bayern Kitzingen mit 4:2 (2:1). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase waren die Hausherren die bessere Mannschaft. Nach einem Foul an Sebastian Arnold verwandelte Michael Bock den fälligen Elfmeter sicher zur 1:0-Führung (27.). Nach einer tollen Vorbereitung durch Stefan Greb erzielte Philipp Geßendorfer in der 36. Minute freistehend aus zehn Metern das 2:0. Nur zwei Minuten später war die Heimelf unaufmerksam, und Marcel Geitz traf unbedrängt aus kurzer Entfernung per Kopf zum 2:1-Anschlusstreffer. Nach gut einer Stunde umkurvte Florian Gaubitz vier DJK-Abwehrspieler und traf zum verdienten 2:2. Danach wurde Dampfach wieder stärker und erzielte nach erneut guter Vorarbeit von Stefan Greb durch Anasthasios Tentos den 3:2-Führungstreffer (80.). Fünf Minuten später konnte Bayerns Keeper einen Freistoß von Serkan Yeniay nur abklatschen, Thiemo Persch war zur Stelle und staubte zum 4:2 Endstand ab. Das nächste Vorbereitungsspiel findet am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr in Dampfach gegen den TSV Rottendorf statt. red