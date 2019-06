Dampfacher starten

An diesem Samstag starten die Fußballer des ostunterfränkischen Bezirksligisten DJK Dampfach in die Vorbereitung auf die neue Saison. Sie wollen mehr Konstanz in ihre Leistung bringen und arbeiten an ihrer Heimschwäche. Ziel ist es, den fünften Platz zu verteidigen und oben in der Tabelle mitzuspielen. Mit Paul Tudor (Karriere beendet), Tim Wagner (Co-Trainer beim SV Hofheim) und Nikolas Herold (aus privaten Gründen zurück zum Heimatverein Schwebenried) hat die DJK nur drei Akteure verloren.

Bislang vier Neuzugänge

Dafür gewann sie bis jetzt vier Spieler neu dazu. Julian Langer und Thiemo Persch - beide vielseitig einsetzbar - kommen vom TSV Westheim, Torwart Sascha Dörfler vom SV Stammheim und Stürmer Lukas Chichon von der SG Hettstadt. - Die Vorbereitungsspiele der Dampfacher, Samstag, 29. Juni, 16 Uhr: gegen den TSV Bad Königshofen; Sonntag, 30. Juni: Sportwochenende in Steinsfeld; Samstag, 6. Juli: Heimspiel (Gegner steht noch nicht fest); Sonntag, 7. Juli, 18 Uhr: bei der SG Hettstadt; Montag, 15. Juli, 19 Uhr: gegen Bayern Kitzingen; Mittwoch, 17. Juli, 18.30 Uhr: gegen den TSV Rottendorf; Sonntag, 21. Juli, 14 Uhr: gegen den FC Marktbreit; Sonntag, 28. Juli, 15 Uhr: Saisonstart. hd