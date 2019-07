Dampfacher spielen 1:1

"Das war schon grenzwertig", meinte Joe Bechmann nach dem 6:0 des Nord-Bayernligisten FC Sand im Freundschaftsspiel am Sonntag bei der DJK Wülfershausen. Wie der FCS-Routinier trotzen die meisten Amateurfußballer in diesen Tagen der großen Hitze, gilt es doch, sich für die neue Saison in Form zu bringen. Nur wenige Vorbereitungsspiele fielen den Temperaturen zum Opfer.

DJK Dampfach - FVgg Bayern Kitzingen 1:1

Beim Sportfest in Steinsfeld traf der unterfränkische Ost-Bezirksligist auf Bayern Kitzingen. Das ausgeglichene Spiel mit vielen Auswechselungen endete mit einem gerechten 1:1. Bereits in der 3. Minute entschied der Schiedsrichter nach einem Rempler auf Elfmeter für Kitzingen. Den ersten hielt der neue DJK-Torwart Sascha Dörfler glänzend. Da er angeblich nicht auf der Torlinie stand, wurde der Strafstoß wiederholt. Diesen verwandelte Tolga Arayici sicher. Danach war Dampfach das bessere Team und vergab sehr gute Chancen. Kurz vor der Pause fiel der verdiente Ausgleich durch Patrick Winter, den Anasthasios Tentos glänzend frei gespielt hatte. In der zweiten Hälfte waren die Bayern etwas besser, scheiterten jedoch mehrfach am guten Dampfacher Schlussmann. hd SC Stettfeld - SV Wernsdorf 1:2 Tor für Stettfeld: 1:1 Spath (35.); Tore für Wernsdorf: 0:1 Hommel (5.), 1:2 Ströhlein (80.) SG Untertheres - SG Dürrfeld 1:5 Tor für Untertheres: 1:0 Pencz (47.); Tore für Dürrfeld: 1:1, 1:2, 1:4, 1:5 Burgos (66., 68., 83., 88./Elfmeter), 1:3 Beier (73.); Rote Karte: Weingärtner (85. Untertheres) RSV Unterschleichach - SV Heubach 3:2 Tore für Unterschleichach: 1:1 Pflaum (18.), 2:1 Kraus (22.), 3:1 Edwards (51.); Tore für Heubach: 0:1, 3:2 Schorn (9., 54./Elfmeter) FC Rentweinsdorf - FC Neubrunn 5:1 Tore: 1:0 Holzwarth, 1:1 Sauer, 2:1 Holzwarth, 3:1 Weißheimer, 4:1 Derra, 5:1 Weißheimer SV Frensdorf - SV Hafenpreppach 5:2 Tore: 1:0 Stöcklein (19.), 2:0 Schmaus (40.), 3:0 Stöcklein (45.), 4:0 Dippold (63.), 4:1 Hafenecker (74., Elfmeter), 4:2 Baghdadi (86.), 5:2 Dippold (87.) SV Hofheim - SC Trossenfurt 3:2 Tore: 1:0 Hau (8.), 1:1 Hubert (25.), 2:1 Pendic (27.), 2:2 Hubert (36.), 3:2 Mantel (83.) SpVgg Ebing - VfL Mürsbach 2:0 Tore: 1:0 Bauer (21.), 2:0 Bauer (36.) SV BW Sassendorf - SG Reckendorf/Gerach 2:4

Tore: 1:0 Motschenbacher (36.), 1:1 Hofmann (61.), 1:2 Polak (72.), 1:3 Hegenwald (83.), 2:3 Kobold (88.), 2:4 Schramm (91.) SG Ampferbach/Steinsdorf - FC Baunach II 4:1

Tore: 1:0 Cali (8.), 1:1 Rottmann (11.), 2:1 Körber (22.), 3:1 Markert (58., Elfmeter), 4:1 Cali (61., Elfmeter)