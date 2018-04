Dampfacher sind optimistisch

Es geht munter weiter bei den Amateurfußballern mit den Nachholspielen unter der Woche. In der Bezirksliga Unterfranken Ost müssen am heutigen Mittwoch (18 Uhr) die SG Oberschwarzach/Wiebelsberg (5./38 Punkte) und die DJK Dampfach (11./26) ihre Nachholpartie austragen. In der Kreisliga Schweinfurt 2 stehen um 18.15 Uhr zwei Haßbergderbys an. Die SG Eltmann (7.) empfängt den 1. FC Haßfurt (4.) und der FC Neubrunn (9.) die Spfr. Steinbach (2.).



Bezirksliga Unterfranken Ost

SV-DJK Oberschwarzach -

DJK Dampfach

Beide Mannschaften haben am vergangenen Wochenende ihre Spiele mit 1:0 gewonnen. Die SGO setzte sich in Rannungen beim Tabellenvierzehnten durch. "Solche Siege bräuchten wir öfter mal", sagt der Oberschwarzacher Spielertrainer Simon Müller. Das sei mal ein Sieg über den Kampf gegen eingleichwertiges Team gewesen. "Zu oft schon haben wir unentschieden gespielt, wenn wir überlegen waren", so Müller. Die Dampfacher seien auf ihrem Tabellenplatz nicht an der richtigen Stelle, sagt er, "die sind individuell gut besetzt, das wird ein harter Brocken." Gleichwohl setzt er auf einen Heimsieg.

Für die DJK gelte es, so schnell wie möglich die Punkte für den Klassenerhalt einzufahren, sagt deren Spielleiter Werner Griebel. "Primär gilt es, bei Oberschwarzach Goalgetter Simon Müller auszuschalten". Weiterhin sollten die Dampfacher Fußballer versuchen, Nadelstiche zusetzen. "Die SGO ist noch im Rennen um Platz 2, hat noch zwei Nachholspiele, deshalb täuscht die Tabelle ein wenig." Gleichwohl sollen die DJK-Fußballer dagegenhalten, um sich weiter vom Tabellenkeller entfernen zu können. "Wir haben schon Respekt vor dem Gegner, der spielt eine gute Runde", sagt Griebel, "wir fahren aber mit dem notwendigen Selbstvertrauen da hin und wollen, dass unsere Serie der Spiele ohne Niederlage nicht reißt." Dampfach schlug zuletzt den Tabellenzweiten aus Gochsheim - dieser Heimerfolg wird Selbstvertrauen gegeben haben.

DJK Dampfach: Schulze-Happe - Geßendorfer, Greb, Hau, A. Jilke, J. Jilke, Hau, H. Neubauer, Reich, Riedlmeier, Schleicher, Wirsching, Wagner, Winter, Yeniay



Kreisliga Schweinfurt 2

SG Eltmann - 1. FC Haßfurt

Glück hatte der 1. FC Haßfurt an seinem spielfreien letzten Wochenende, dass im Kampf um den zweiten Tabellenplatz die Sportfreunde Steinbach (1:4 gegen die FT Schweinfurt) und der TV Königsberg (1:2 beim SV Hofheim) verloren, so dass er weiter dick im Rennen ist. Mit einem "Dreier" im Nachholspiel bei der SG Eltmann - es wäre der erste nach zuvor fünf Spielen ohne Sieg - würde der Traditionsverein seine Chancen im Rennen um Platz 2 wieder verbessern. Die Hausherren wollen sich jedoch für die 2:5-Klatsche im ersten Aufeinandertreffen dieser Saison revanchieren.



FC Neubrunn - Spfr. Steinbach

Um sich die gute Ausgangslage im Kampf um die Vizemeisterschaft zu erhalten, streben die zuletzt sehr auswärtsstarken Sportfreunde Steinbach nach ihrem 1:4-"Ausrutscher" gegen Spitzenreiter FT Schweinfurt bei ihrem Gastspiel beim FC Neubrunn wieder ein Erfolgserlebnis an. Dass es bei der Mannschaft von FCN-Trainer Marko König freilich nicht geschenkt gibt, mussten jedoch schon Teams wie der FC Sand II (5.) oder der TV Königsberg (3.) erfahren. Gegen das Tabellenschlusslicht TV Jahn Schweinfurt gab es zuletzt nur einen knappen 2:1-Erfolg der Neubrunner. ch/rn