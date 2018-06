Dampfach testet in Steinsfeld

Den Auftakt zu den Fußball-Werbespielen bei den Sportfreunden in Steinsfeld übernehmen am Samstag, 23. Juni, die U15-Juniorenmannschaften der Dreiberg-Kickers und der SG FC Nassach um 14.30 Uhr. Zeitgleich beginnt um 14.30 Uhr ein Gaudi-Kleinfeldturnier mit acht Mannschaften. Am Sonntag, 24. Juni, beginnen die Spiele um 12.30 Uhr. Dann tritt der RSV Buch gegen die Spielgemeinschaft Traustadt/Donnersdorf an. Um 14.30 Uhr spielt der TSV Wonfurt gegen den RSV Unterschleichach.Highlight ist die Partie der DJK Dampfach (Bezirksliga Ost) gegen die Fvgg Bayern Kitzingen, die aus der Bezirksliga West in die Kreisliga abgestiegen ist. Der Eintritt ist frei.