Dampfach holt Götz

Die DJK Dampfach meldet mit dem 18-jährigen Niklas Götz den nächsten Neuzugang für die neue Saison in der Bezirksliga Unterfranken. Götz ist derzeit Stammtorwart in der U19 des FC Sand und kickt mit dem Team in der Bezirksoberliga. Nun will der Youngster den Sprung in die Bezirksliga wagen. "Ich freue mich auf diese Aufgabe und weiß, dass ich für einen Stammplatz einiges tun muss", sagt Götz.

DJK-Vorsitzender Bernd Riedlmeier: "Er wohnt im nahe gelegenen Gerolzhofen und bringt mit seinen jungen 18 Jahren schon eine Menge Qualität mit. Außerdem besitzt er einen gesunden Ehrgeiz und ist ein sehr umgänglicher Typ." hd