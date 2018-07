Dampfach gewinnt Heimtest

DJK Dampfach -

FC Geesdorf 2:1

hd



Der Bezirksligist DJK Dampfach empfing den Landesliga-Aufsteiger FC Geesdorf zum Testspiel. Die DJK präsentierte sich in Frühform und setzte sich mit 2:1 durchDie rund 200 Zuschauer sahen ein technisch sehr gutes und schnelles Spiel . In der 16. Minute sorgte eine Co-Produktion zweier Neuzugänge zum 1:0 Führungstreffer. Oliver Mützel legte für Michael Bock auf, der den Treffer markierte. Zehn Minuten später flankte Stürmer Tim Wagner auf Michael Bock, der per Direktabnahme aus acht Metern die Führung auf 2:0 ausbaute . Danach wurden die Gäste stärker und erarbeiteten sich einige Torchancen, die jedoch dank Keeper Herold ungenutzt blieben.In der 36. Minute nutzte FC-Stürmer Markus Pfeufer seine Chance aus 12 Metern zum Anschlusstreffer. In der zweiten Hälfte neutralisierten sich beide Mannschaft über weite Strecken. Die Möglichkeiten auf beiden Seiten blieben ungenutzt, am Spielstand änderte sich nicht mehr.